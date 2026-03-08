ETV Bharat / state

गौरव सेनानी समारोह: चूरू में सीएम बोले- यह नया भारत है, जो दुश्मन को घर में घुसकर मारता है...

चूरू: भारतीय सेना ने रविवार को यहां के जिला खेल स्टेडियम में गौरव सेनानी समारोह रखा. इसमें जिले की आठ तहसीलों से आठ हजार पूर्व सैनिक, वीर माताएं एवं वीरांगनाएं शामिल हुई. सेना ने अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया तो पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं की समस्याओं के समाधान के लिए शिविर भी लगाया गया. सेना के कुशल डॉग स्क्वाड ने सराहनीय प्रदर्शन किया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सप्त शक्ति कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेट जनरल मनजिंदर सिंह अतिथि थे.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह नया भारत है, जो दुश्मन को घर में घुसकर मारता है. उन्होंने कहा कि राजस्थान की वीर भूमि शेखावाटी का चूरू हमेशा प्रेरणा देता है. राजस्थान की संस्कृति हमेशा वीरता की प्रेरणा देती है. हमारे यहां के वीरों ने राजस्थान का नाम अमर किया है. देश की आजादी में भी चूरू के वीरों का योगदान अहम रहा है. उन्होंने 1962 के भारत-चीन युद्ध, 1965 और 1971 के भारत-पाक युद्ध एवं करगिल जंग में चूरू के जवानों के साहसी योगदान की सराहना की.