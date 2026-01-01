ETV Bharat / state

नववर्ष पर परिवार समेत पूंछरी का लौठा पहुंचे सीएम भजनलाल, गिरिराज जी की सप्तकोशीय परिक्रमा की

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नववर्ष 2026 पर पूंछरी का लौठा में श्रीनाथ जी मंदिर में परिवार सहित पूजा-अर्चना की.

परिवार समेत पूंछरी का लौठा पहुंचे सीएम
पूंछरी का लौठा में सीएम (ETV Bharat Bharatpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 1, 2026 at 2:20 PM IST

भरतपुर/डीग: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नववर्ष 2026 के पावन अवसर पर गुरुवार को सपरिवार पूंछरी का लौठा स्थित प्रसिद्ध श्रीनाथ जी मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की. इस दौरान उन्होंने गिरिराज महाराज का विधिवत अभिषेक किया और प्रदेश की सुख-समृद्धि, शांति तथा खुशहाली की कामना की. मुख्यमंत्री के इस धार्मिक आगमन से ब्रज क्षेत्र में भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह का वातावरण छा गया.

डीग के जनसंपर्क अधिकारी मनीष शर्मा ने बताया कि गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री सपरिवार मंदिर परिसर पहुंचे. वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्रीनाथ जी की विशेष पूजा संपन्न हुई. मंदिर के सेवायतों और पुजारियों ने परंपरागत विधि-विधान से पूजा कराई. इसके बाद मुख्यमंत्री ने गिरिराज महाराज का दुग्ध, जल और पंचामृत से अभिषेक किया. पूजा के दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों के कल्याण की प्रार्थना की. मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं ने भी मुख्यमंत्री के साथ नववर्ष की मंगलकामनाएं साझा कीं. इससे पहले बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी पत्नी गीता शर्मा के साथ गिरिराज जी की सप्तकोशीय परिक्रमा पूरी की. परिक्रमा के दौरान वे पूर्ण भक्तिभाव में नजर आए और मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख धार्मिक स्थलों पर दर्शन किए.

परिवार समेत पूंछरी का लौठा पहुंचे सीएम (ETV Bharat Bharatpur)

विकास कार्यों की समीक्षा: मुख्यमंत्री ने भरतपुर और डीग जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में पूंछरी का लौठा के विकास, भरतपुर शहर में निर्माणाधीन फ्लाईओवर, भरतपुर विकास प्राधिकरण (बीडीए) की परियोजनाएं, नगर निगम के ड्रेनेज कार्य, आरएनएफडी, सीएफसीडी सहित अन्य आधारभूत ढांचागत परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई. दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने साधु-संतों की सेवा को विशेष महत्व दिया. उन्होंने पूंछरी का लौठा में साधु-संतों को कंबल वितरित किए और सभी को भोजन प्रसादी कराई. उनकी पत्नी गीता शर्मा ने भी स्वयं अपने हाथों से प्रसादी वितरित की.

श्रीनाथ जी के अनन्य भक्त: पूंछरी का लौठा ब्रजभूमि का एक प्रमुख तीर्थस्थल है, जहां देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं श्रीनाथ जी और गिरिराज जी के परम भक्त हैं. मुख्यमंत्री बनने से पहले वे हर माह नियमित रूप से यहां दर्शन करने आते थे. सत्ता की जिम्मेदारी मिलने के बाद भी उनकी आस्था में कोई कमी नहीं आई. वे समय-समय पर पूजा-अर्चना और दर्शन के लिए पहुंचते रहते हैं. मुख्यमंत्री बनने से पूर्व से ही वे श्रीनाथ जी मंदिर में प्रत्येक माह भंडारे का आयोजन करते आ रहे हैं. साधु-संतों और श्रद्धालुओं की सेवा को वे अपनी आध्यात्मिक जिम्मेदारी मानते हैं. यह परंपरा अब भी जारी है.

पूंछरी का लौठा पहुंचे सीएम भजनलाल
सीएम की पत्नी ने लोगों को अपने हाथों से भोजन परोसा (ETV Bharat Bharatpur)

गौसेवा से गहरा नाता: मुख्यमंत्री का गौसेवा से भी विशेष लगाव है. उनके पैतृक गांव अटारी में स्थित लगभग 18 बीघा पैतृक कृषि भूमि से होने वाली उपज वे नियमित रूप से गौशालाओं को दान करते हैं. इस दौरान डीग जिला कलेक्टर उत्सव कौशल और एसपी ओम प्रकाश मीना के नेतृत्व में सुरक्षा और यातायात की पुख्ता व्यवस्था की गई. मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में गृहराज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, विधायक डॉ. शैलेश सिंह समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नववर्ष के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि श्रीनाथ जी और गिरिराज महाराज के आशीर्वाद से राजस्थान निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेगा.

