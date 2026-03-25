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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात, विकास और सुशासन पर हुआ मंथन

पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान सीएम शर्मा ने राजस्थान के मौजूदा हालात, प्रशासनिक सुधारों और विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की.

CM Sharma Met PM Modi
पीएम मोदी को मां दुर्गा की प्रतिमा भेंट करते सीएम शर्मा (Courtesy: CMO Rajasthan)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 25, 2026 at 2:38 PM IST

3 Min Read
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दिल्ली / जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को नई दिल्ली स्थित संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजस्थान के सर्वांगीण विकास, सुशासन और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन प्राप्त किया. इस बैठक को राज्य के राजनीतिक और प्रशासनिक परिदृश्य के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है. मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच राजस्थान के मौजूदा हालात, प्रशासनिक सुधारों और विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का राजस्थान की जनता के प्रति विशेष स्नेह और उनका मार्गदर्शन प्रदेश को लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर कर रहा है. इसी प्रेरणा के साथ राज्य सरकार ‘विकसित राजस्थान’ के संकल्प को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे हर नागरिक का भविष्य उज्ज्वल हो सके.

मां दुर्गा की प्रतिमा भेंट: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री को चंदन की लकड़ी से निर्मित मां दुर्गा की एक दिव्य प्रतिमा भेंट की. यह प्रतिमा जयपुर के प्रसिद्ध कलाकार मोहित जांगिड़ द्वारा बनाई गई है, जो अपनी उत्कृष्ट शिल्पकला के लिए जाने जाते हैं. इस मूर्ति में बारीक नक्काशी, भावपूर्ण अभिव्यक्ति और पारंपरिक अलंकरण का सुंदर संगम देखने को मिलता है, जो भारतीय कला और संस्कृति की समृद्ध परंपरा को दर्शाता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मुलाकात केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक हस्तशिल्प का प्रतीक भी है. इस भेंट ने जहां विकास और प्रशासनिक मुद्दों को मजबूती दी, वहीं राज्य की कला और संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर गौरव भी प्रदान किया.

पढ़ें: वसुंधरा राजे के बाद अब CM भजनलाल ने की PM मोदी से मुलाकात, सियासी गलियारों में चर्चाओं ने पकड़ा जोर

सुशासन को और मजबूत करने पर जोर: मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें मार्गदर्शन देते हुए राज्य में सुशासन को और मजबूत करने पर जोर दिया. प्रधानमंत्री ने प्रशासनिक तंत्र को अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और जनकेंद्रित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं. इन निर्देशों का उद्देश्य राज्य की व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाना और आम जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है. बैठक में राजस्थान के बुनियादी ढांचे के विकास, निवेश को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन और कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की गति तेज करने जैसे विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया. इसके साथ ही केंद्र और राज्य के बीच समन्वय को और मजबूत करने की दिशा में भी चर्चा हुई, ताकि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके.

अधिक सक्रिय नजर आएगी सरकार: राजनीतिक दृष्टि से भी इस मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है. हाल के समय में राजस्थान की राजनीति में सक्रियता बढ़ी है और ऐसे में मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से यह मुलाकात भविष्य की रणनीति के संकेत के रूप में देखी जा रही है. माना जा रहा है कि आने वाले समय में राज्य सरकार प्रशासनिक सुधारों और विकास कार्यों को लेकर और अधिक सक्रिय नजर आएगी.

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