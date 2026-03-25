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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात, विकास और सुशासन पर हुआ मंथन

दिल्ली / जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को नई दिल्ली स्थित संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजस्थान के सर्वांगीण विकास, सुशासन और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन प्राप्त किया. इस बैठक को राज्य के राजनीतिक और प्रशासनिक परिदृश्य के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है. मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच राजस्थान के मौजूदा हालात, प्रशासनिक सुधारों और विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का राजस्थान की जनता के प्रति विशेष स्नेह और उनका मार्गदर्शन प्रदेश को लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर कर रहा है. इसी प्रेरणा के साथ राज्य सरकार ‘विकसित राजस्थान’ के संकल्प को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे हर नागरिक का भविष्य उज्ज्वल हो सके.

मां दुर्गा की प्रतिमा भेंट: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री को चंदन की लकड़ी से निर्मित मां दुर्गा की एक दिव्य प्रतिमा भेंट की. यह प्रतिमा जयपुर के प्रसिद्ध कलाकार मोहित जांगिड़ द्वारा बनाई गई है, जो अपनी उत्कृष्ट शिल्पकला के लिए जाने जाते हैं. इस मूर्ति में बारीक नक्काशी, भावपूर्ण अभिव्यक्ति और पारंपरिक अलंकरण का सुंदर संगम देखने को मिलता है, जो भारतीय कला और संस्कृति की समृद्ध परंपरा को दर्शाता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मुलाकात केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक हस्तशिल्प का प्रतीक भी है. इस भेंट ने जहां विकास और प्रशासनिक मुद्दों को मजबूती दी, वहीं राज्य की कला और संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर गौरव भी प्रदान किया.

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