सीएम भजनलाल ने की पीएम मोदी से दिवाली की रामा श्यामा

पीएम मोदी से मुलाकात करते सीएम ( photo source -@RajCMO )

जयपुर : प्रदेश में सोमवार सुबह उस समय राजनीतिक हलचल नजर आई, जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अचानक दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले. सीएम केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के संगठन पदाधिकारियों से भी मिले. सीएम की मुलाकातों को मुख्यमंत्री कार्यालय ने दीवाली बाद की शिष्टाचार भेंट बताया गया, लेकिन राजनीतिक पंडित इन्हें सियासी चश्मे से देख रहे हैं. जानकार मानते हैं कि राज्य में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार और पार्टी संगठन में व्यापक फेरबदल के साथ राजनीतिक नियुक्तियों की संभावना बन रही है. दिवाली की रामा श्यामा: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुबह 8.30 बजे विशेष विमान से दिल्ली रवाना हुए. सुबह 09.15 बजे नई दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे. सुबह 10.10 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से नई दिल्ली स्थित जोधपुर हाउस गए. करीब 11 बजे पीएम नरेंद्र मोदी से मिले. सीएम की दीपावली के बाद प्रधानमंत्री से पहली मुलाकात है. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया कि भजनलाल ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से शिष्टाचार भेंट कर आशीर्वाद और मार्गदर्शन लिया. प्रधानमंत्री ने जनसेवा के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी.