सीएम भजनलाल ने की पीएम मोदी से दिवाली की रामा श्यामा
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया कि भजनलाल ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से शिष्टाचार भेंट कर आशीर्वाद और मार्गदर्शन लिया.
Published : October 27, 2025 at 2:49 PM IST
जयपुर : प्रदेश में सोमवार सुबह उस समय राजनीतिक हलचल नजर आई, जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अचानक दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले. सीएम केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के संगठन पदाधिकारियों से भी मिले. सीएम की मुलाकातों को मुख्यमंत्री कार्यालय ने दीवाली बाद की शिष्टाचार भेंट बताया गया, लेकिन राजनीतिक पंडित इन्हें सियासी चश्मे से देख रहे हैं. जानकार मानते हैं कि राज्य में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार और पार्टी संगठन में व्यापक फेरबदल के साथ राजनीतिक नियुक्तियों की संभावना बन रही है.
दिवाली की रामा श्यामा: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुबह 8.30 बजे विशेष विमान से दिल्ली रवाना हुए. सुबह 09.15 बजे नई दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे. सुबह 10.10 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से नई दिल्ली स्थित जोधपुर हाउस गए. करीब 11 बजे पीएम नरेंद्र मोदी से मिले. सीएम की दीपावली के बाद प्रधानमंत्री से पहली मुलाकात है. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया कि भजनलाल ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से शिष्टाचार भेंट कर आशीर्वाद और मार्गदर्शन लिया. प्रधानमंत्री ने जनसेवा के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी.
आज नई दिल्ली में विकसित भारत के शिल्पकार, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी से शिष्टाचार भेंट कर उनका स्नेहिल आशीर्वाद तथा प्रेरणादायी मार्गदर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) October 27, 2025
प्रधानमंत्री जी का सानिध्य सदैव जनसेवा के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उनके… pic.twitter.com/I5jK1J6AS4
सियासी अटकलें तेज: उधर, राजनीति के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुन्दर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री शर्मा की पीएम सहित संगठन के बड़े नेताओं से मुलाकातों का मकसद प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति और संगठन की चुनौतियों से अवगत कराना था. मंत्रिमंडल और संगठन में संभावित नामों पर भी चर्चा की गई. माना जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने संगठन और सरकार में ‘संतुलन’ बनाने के लिए सभी गुटों के नेताओं को प्रतिनिधित्व देने की सिफारिश की. भजनलाल सरकार को बने लगभग 22 माह बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया. वर्तमान में सरकार सीमित मंत्रियों के सहारे काम चला रही है. इससे विभागों पर कार्यभार अधिक है. कई मुद्दों पर प्रशासनिक निर्णयों में देरी हो रही है. इसी तरह संगठन और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर देरी हो रही है. जिन पर सहमति की कोशिश है.