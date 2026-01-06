ETV Bharat / state

'हैलो...मैं मुख्यमंत्री भजनलाल बोल रहा हूं, बताइये आपकी क्या समस्या है'...आवाज सुन चौंक गए लोग

सीएम भजनलाल लोगों की समस्या सुनते हुए. ( Courtesy CMO Rajasthan )

जयपुर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को सचिवालय परिसर स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने हेल्पलाइन द्वारा जनता की समस्याओं के समाधान के प्रयासों का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे त्वरित और प्रभावी समाधान प्रदान करें. मुख्यमंत्री ने फोन कॉल के माध्यम से विभिन्न फरियादियों से बात की और उनकी समस्याओं को सुना. मुख्यमंत्री से सीधा संवाद होने पर परिवादी भी कुछ देर के लिए चौंक गए थे और उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि फोन पर सीएम स्वयं उनकी समस्या सुन रहे हैं. सीएम भजन लाल ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह खुद मुख्यमंत्री हैं और उनकी समस्याओं का समाधान जल्द होगा. पढ़ेंः सीएम ने खुद उठाया 181 हेल्पलाइन का फोन, बोले- मैं भजनलाल शर्मा बोल रहा हूं, तुरंत हल हुई शिकायतें उद्देश्य जनता की समस्याओं समाधानः मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस दौरान कहा कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देना और उन पर त्वरित कार्रवाई करना है. उन्होंने हेल्पलाइन के अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे लोगों की शिकायतों का समाधान शीघ्र करें ताकि उन्हें राहत मिल सके. मुख्यमंत्री ने हेल्पलाइन 181 के माध्यम से जनता के साथ सीधे संपर्क स्थापित करने की महत्वता पर भी बल दिया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर एक नागरिक की आवाज को सुनने के लिए प्रतिबद्ध है, और हेल्पलाइन 181 एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुकी है, जो समस्याओं का शीघ्र समाधान देने का कार्य कर रही है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि हेल्पलाइन द्वारा दर्ज मामलों की समय-समय पर समीक्षा की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी फरियादी को लंबी प्रक्रिया का सामना न करना पड़े.