सीएम का बड़ा हमला: बोले-कांग्रेस एक बीमारी, जो साथ रहने वालों को भी डुबो देती है

सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी के न खाऊंगा और न खाने दूंगा कथन को दोहराते हुए कहा कि उनकी सरकार इसी मंत्र पर चल रही है.

Chief Minister and MLAs participating in voluntary labor at the embankment of Jal Mahal
जलमहल की पाल पर श्रमदान करते सीएम व विधायक (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 14, 2025 at 12:29 PM IST

4 Min Read
जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसी बीमारी है, जो अपने साथ रहने वालों को भी डूबो देती है. बिहार विधानसभा के चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस की असलियत जनता के सामने रख दी. मुख्यमंत्री रविवार को जलमहल की पाल पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत कर रहे थे. उन्होंने चेतावनी दी कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं में शामिल व्यक्ति कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों को जेल भेजा जाएगा.

रोड स्वीपर मशीनों को हरी झंडी : राज्य सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर रविवार को जयपुर के ऐतिहासिक जलमहल की पाल से राज्य स्तरीय स्वच्छता जागरूकता और श्रमदान कार्यक्रम की शुरुआत हुई. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रोड स्वीपर मशीनों को हरी झंडी दिखाकर अभियान शुरू किया. स्वच्छता योद्धाओं को पीपीई किट बांटे. जलमहल की पाल पर श्रमदान करते हुए झाड़ू लगाई और कचरा उठाया. इस मौके पर सांसद मंजू शर्मा, विधायक बाल मुकुंदाचार्य एवं गोपाल शर्मा और मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास आदि मौजूद थे.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कांग्रेस पर हमला (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

कांग्रेस को लिया आड़े हाथ: इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस एक ऐसी बीमारी है, जो अपने साथ रहने वालों को भी डुबो देती है. ये पार्टी कभी वोट चोरी का आरोप लगाती है तो कभी ईवीएम पर सवाल खड़े करती है, लेकिन चुनावी नतीजे उनके पक्ष में नहीं आते तो बहानेबाजी शुरू हो जाती है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन में पेपर लीक जैसी घटनाएं आम थीं, जबकि उनकी सरकार के दो वर्षों में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.

CM flagged off the road sweeping machines
सीएम ने रोड स्वीपर मशीनों को दिखाई हरी झंडी (ETV Bharat Jaipur)

कांग्रेस का नेतृत्व विदेशी भाषा बोलता है : सीएम ने कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जो पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक रहती थी. लेकिन इनके कर्मों की वजह से भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण की नीति, झूठ और लूट ने इन्हें धरातल पर ला दिया. यदि अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देंगे तो आगे कहीं नहीं दिखेंग. उन्होंने कहा कि बीजेपी गरीब को गणेश मानकर पूजा करती है, लेकिन कांग्रेस सिर्फ घोटाले, भ्रष्टाचार, लूट, तुष्टिकरण की बात करते हैं. इनका नेतृत्व विदेशी भाषा बोलता है. कांग्रेस की भ्रष्टाचार की कहानी अब की नहीं है, यह परंपरागत तरीके से चली जा रही है, लेकिन अब देश और प्रदेश की जनता जागरुक हो गई है.

भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस : मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. भ्रष्टाचारी कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के न खाऊंगा और न खाने दूंगा कथन को दोहराते हुए कहा कि उनकी सरकार इसी मंत्र पर चल रही है. उन्होंने दावा किया कि दो वर्षों में सरकार ने संकल्प पत्र के करीब 70 प्रतिशत वादे पूरे कर लिए. इस अवधि में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ.

Chief Minister presented the award
सीएम ने किया सम्मान (ETV Bharat Jaipur)

स्वच्छता सरकार और समाज की साझा जिम्मेदारी: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जलमहल न केवल जयपुर बल्कि पूरे राजस्थान की गौरवशाली धरोहर है. इसे स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है. स्वच्छता कोई एक दिन का काम नहीं, बल्कि ये सरकार और समाज की साझा जिम्मेदारी है. हमारा घर, मोहल्ला, गली, बाजार और शहर साफ रहेगा, तभी प्रदेश स्वस्थ और समृद्ध रहेगा. उन्होंने सफाईकर्मियों को'स्वच्छता योद्धा' बताया और कहा कि वे सुबह अपने घर छोड़कर समाज को स्वच्छ रखने का काम करते हैं, इसलिए उनका सम्मान होना चाहिए. मुख्यमंत्री ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बड़ी चुनौती बताते हुए इसे त्यागने का आह्वान किया.

पीएम स्वनिधि योजना से स्वरोजगार को बढ़ावा : सीएम ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को चेक भी बांटे. उन्होंने कहा कि योजना के तहत छोटे काम करने वालों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें. इससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिल रहा है. अंत में मुख्यमंत्री ने जनसमूह को स्वच्छता की शपथ दिलाई और पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया.

