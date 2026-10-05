शहरी सरकार को 100 दिन का टारगेट देकर CM भजनलाल बोले-जनता को बदलाव का एहसास होना चाहिए...
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दीपावली से पहले सड़क, सफाई से लेकर स्ट्रीट लाइट तक दुरुस्त करने के निर्देश दिए.
Published : October 5, 2026 at 9:06 PM IST
जयपुर : नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा को बढ़त के बाद अब राज्य सरकार ने नई शहरी सरकारों के लिए कामकाज का एजेंडा तय कर दिया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को नवनिर्वाचित महापौर, सभापति और अध्यक्षों के साथ संवाद किया और अगले 100 दिन का रोडमैप सामने रखा. मुख्यमंत्री ने साफ किया कि चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधियों की असली परीक्षा शहरों में दिखाई देने वाले बदलाव से होगी. मुख्यमंत्री ने निकाय प्रमुखों को निर्देश दिए कि दीपावली से पहले सड़कों, सफाई, कचरा संग्रहण, स्ट्रीट लाइट, सीवरेज, नालियों, रंग-रोगन और शहरों के सौंदर्यीकरण से जुड़े काम पूरे किए जाएं. अगले 100 दिनों में राजस्थान के शहरों की सूरत बदलनी चाहिए और आमजन को विकास का सीधा अनुभव होना चाहिए.
शहरी सरकार के काम से जाएगा सियासी संदेश: भाजपा के लिए निकाय चुनाव के बाद यह चरण इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पार्टी के सामने अब चुनावी जीत को जमीनी काम में बदलने की चुनौती है. मुख्यमंत्री ने निकाय प्रमुखों को नियमित क्षेत्र भ्रमण करने, अधिकारियों के साथ समन्वय बनाने और विकास कार्यों की गुणवत्ता पर निगरानी रखने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि निकाय में मिला प्रतिनिधित्व सिर्फ पद नहीं, बल्कि जनसेवा का मिशन है. जनता ने विकास के लिए शहरी सरकारों को चुना है, इसलिए उन्हें परिवर्तन महसूस होना चाहिए. मुख्यमंत्री ने पार्षदों से वार्ड की सीमाओं से बाहर निकलकर पूरे शहर के विकास की सामूहिक सोच के साथ काम करने का आह्वान किया.
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वित्तीय मजबूती और भ्रष्टाचार पर भी फोकस : मुख्यमंत्री ने निकायों की कमजोर वित्तीय स्थिति को लेकर भी संकेत दिए. उन्होंने आय बढ़ाने और कुशल वित्त प्रबंधन पर जोर दिया, साथ ही पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी के साथ काम करने तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने को कहा. सरकार ने शहरी विकास को लेकर अपनी योजनाओं का भी जिक्र किया.
विकसित वार्ड अभियान: मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जरूरतमंद परिवारों को 125 दिन का रोजगार उपलब्ध करा रही है. 188 नगरीय निकायों में एफएसटीपी और निशुल्क डीस्लजिंग की सुविधा दी जा रही है. सुनियोजित विकास के लिए ‘विकसित वार्ड अभियान’ भी चलाया है. बैठक में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे. उप महापौर, सभापति, उप सभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक से जुड़े.
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