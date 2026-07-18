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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया R4C सेंटर का निरीक्षण, साइबर ठगों पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश

जयपुर: प्रदेश में लगातार बढ़ रही साइबर ठगी की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार शाम को राजस्थान पुलिस मुख्यालय पहुंचे। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस मुख्यालय में राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर (R4C) का निरीक्षण किया और 1930 साइबर हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली की विस्तार से जानकारी ली.

इस मौके पर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, एसीएस होम भास्कर ए. सावंत और पुलिस मुख्यालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे. मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में 1930 साइबर हेल्पलाइन पर एक पीड़ित की शिकायत सुनी और पूरे सिस्टम का फीडबैक लिया. उन्होंने शिकायत दर्ज होने से लेकर थाने और बैंक तक की डिस्पैच प्रक्रिया की भी जानकारी प्राप्त की. इसके बाद उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए.

डीजीपी राजीव कुमार शर्मा (ETV Bharat Jaipur)

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रकार सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराएगी: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि साइबर ठगी की वारदातों पर लगाम कसना अत्यंत जरूरी है. साइबर ठग विभिन्न तरीकों से आम लोगों को ठग रहे हैं. जागरूकता की कमी के कारण लोग इनका शिकार हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि अपराधों की रोकथाम के लिए राज्य सरकार सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराएगी. साथ ही जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को सतर्क बनाना भी आवश्यक है. राज्य सरकार की मंशा अपराध और अपराधियों पर पूरी तरह लगाम लगाने की है. जनता को त्वरित न्याय मिले, इसे प्राथमिकता दी जाए.

टेलीफोन लाइनों की संख्या बढ़ाई जाएगी: डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि साइबर ठगी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस मुख्यालय में R4C सेंटर संचालित किया जा रहा है. फिलहाल यहां से हर शिकायत पर त्वरित कार्रवाई हो रही है. R4C के पूर्ण रूप से तैयार होने के बाद टेलीफोन लाइनों की संख्या बढ़ाई जाएगी. राज्य सरकार ने पुलिस मुख्यालय और जिला स्तर पर साइबर विशेषज्ञों की सेवाएं लेने की अनुमति दी है. राजस्थान पुलिस साइबर अपराधों की जांच के साथ-साथ पीड़ितों की राशि रिफंड कराने का भी प्रयास कर रही है.