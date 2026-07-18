मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया R4C सेंटर का निरीक्षण, साइबर ठगों पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश
राजस्थान में बढ़ती साइबर ठगी पर मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाई. उन्होंने R4C सेंटर का निरीक्षण कर साइबर अपराधों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए.
Published : July 18, 2026 at 9:19 PM IST
जयपुर: प्रदेश में लगातार बढ़ रही साइबर ठगी की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार शाम को राजस्थान पुलिस मुख्यालय पहुंचे। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस मुख्यालय में राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर (R4C) का निरीक्षण किया और 1930 साइबर हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली की विस्तार से जानकारी ली.
इस मौके पर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, एसीएस होम भास्कर ए. सावंत और पुलिस मुख्यालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे. मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में 1930 साइबर हेल्पलाइन पर एक पीड़ित की शिकायत सुनी और पूरे सिस्टम का फीडबैक लिया. उन्होंने शिकायत दर्ज होने से लेकर थाने और बैंक तक की डिस्पैच प्रक्रिया की भी जानकारी प्राप्त की. इसके बाद उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए.
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रकार सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराएगी: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि साइबर ठगी की वारदातों पर लगाम कसना अत्यंत जरूरी है. साइबर ठग विभिन्न तरीकों से आम लोगों को ठग रहे हैं. जागरूकता की कमी के कारण लोग इनका शिकार हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि अपराधों की रोकथाम के लिए राज्य सरकार सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराएगी. साथ ही जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को सतर्क बनाना भी आवश्यक है. राज्य सरकार की मंशा अपराध और अपराधियों पर पूरी तरह लगाम लगाने की है. जनता को त्वरित न्याय मिले, इसे प्राथमिकता दी जाए.
टेलीफोन लाइनों की संख्या बढ़ाई जाएगी: डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि साइबर ठगी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस मुख्यालय में R4C सेंटर संचालित किया जा रहा है. फिलहाल यहां से हर शिकायत पर त्वरित कार्रवाई हो रही है. R4C के पूर्ण रूप से तैयार होने के बाद टेलीफोन लाइनों की संख्या बढ़ाई जाएगी. राज्य सरकार ने पुलिस मुख्यालय और जिला स्तर पर साइबर विशेषज्ञों की सेवाएं लेने की अनुमति दी है. राजस्थान पुलिस साइबर अपराधों की जांच के साथ-साथ पीड़ितों की राशि रिफंड कराने का भी प्रयास कर रही है.
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सीएम ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए: डीजीपी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि साइबर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सख्त कदम उठाए जाएं और उनकी संपत्ति भी जब्त की जाए. सभी जिलों के एसपी, रेंज अधिकारियों और थानों को इन निर्देशों के बारे में सूचित किया जाएगा. आने वाले समय में साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए प्रभावी और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
राजस्थान में साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (R4C) की स्थापना की प्रक्रिया चल रही है. प्रयास है कि दो महीने के अंदर इसे पूरी तरह क्रियान्वित किया जा सके। इसके लिए अलग बिल्डिंग तैयार की जा रही है. वर्तमान में 1930 कॉल सेंटर में 53 लाइनें संचालित हैं और करीब 90 प्रतिशत से अधिक कॉल्स अटेंड की जा रही हैं. इसे वर्ष के अंत तक 100 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य है.
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डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग और जॉब से संबंधित फ्रॉड सबसे ज्यादा हो रहे हैं. आमजन से अपील की गई है कि ऐसी कोई कॉल या व्हाट्सएप मैसेज आए तो बिना वेरिफिकेशन के भरोसा न करें. पैसे मांगने वाले किसी भी प्रस्ताव से सावधान रहें. मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जहां विशेषज्ञों की जरूरत हो, उन्हें हायर किया जा सकता है.
डीजीपी ने आगे बताया कि साइबर फ्रॉड मामलों में पुलिस द्वारा अमाउंट होल्ड कराने में लगातार बढ़ोतरी हुई है, अब तक 98 करोड़ रुपये की राशि होल्ड की गई है. साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाले सिम और मोबाइल को ब्लॉक करने का काम भी तेजी से चल रहा है. साथ ही लोगों के खोए हुए मोबाइल लौटाने की प्रक्रिया भी जारी है.
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