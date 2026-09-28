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बयाना से सीएम का सियासी संदेश, बोले-निकाय के बाद पंचायतों में भी जोड़ें ‘तीसरा इंजन’

भरतपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को बयाना के बिडयारी पंचायत में 993 करोड़ के विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया. उन्होंने बयाना की ऐतिहासिक विरासत, पर्यटन, बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा और शिक्षा से जुड़े विकास कार्यों का उल्लेख किया. पंचायत चुनाव को लेकर लोगों से भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की अपील की एवं ‘तीसरे इंजन’ को जोड़ने का मुद्दा सामने रखा.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभा में कहा, राजस्थान में अगले महीने पंचायत चुनाव हैं. लगातार चुनाव होने से विकास कार्य प्रभावित होते हैं और सरकारी धन अधिक खर्च होता है. सरकार ने विधानसभा में ‘वन स्टेट, वन इलेक्शन’ की बात कही थी. निकाय चुनाव हो चुके हैं. पंचायत चुनाव के बारे उन्होंने अपील की, जैसे निकायों में भाजपा को तीसरा इंजन लगाया है, उसी तरह पंचायतों में भी तीसरा इंजन जोड़कर विकास आगे बढ़ाएं. केंद्र और राज्य सरकार का पैसा निकायों और पंचायतों के माध्यम से विकास कार्यों में लगता है. ऐसे में पंचायत स्तर पर सरकार के साथ मिलकर काम करने की व्यवस्था से विकास को गति मिलेगी. उन्होंने चुनाव के दौरान जातिवाद और धर्मवाद के नाम पर राजनीति तथा अफवाहों से बचने की अपील की.

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संभाग के लिए करीब एक हजार करोड़ के कार्य: सीएम ने बताया कि भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और डीग के लिए करीब एक हजार करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है. इनमें करीब 540 करोड़ रुपए से 184 कार्यों का शिलान्यास तथा करीब 453 करोड़ रुपए से 65 बड़े कार्यों का लोकार्पण शामिल है. भरतपुर जिले के लिए करीब 382 करोड़ रुपए के 130 कार्यों का उल्लेख किया. इनमें 160 करोड़ रुपए में नए ट्रॉमा सेंटर और एमसीएच अस्पताल का शिलान्यास शामिल है. मुख्यमंत्री ने कहा, इन सुविधाओं के विकसित होने के बाद आपातकालीन तथा मातृ-शिशु सेवाओं के लिए जिले के लोगों को बाहर जाने की जरूरत कम होगी. जिले में 24 करोड़ रुपए की सड़कों का लोकार्पण की बात कही. डीग में करीब 358 करोड़ रुपए के 25 कार्य, करौली में 136 करोड़ रुपए से अधिक की 43 परियोजनाएं, सवाई माधोपुर में करीब 74 करोड़ रुपए के 46 कार्य तथा धौलपुर में 42 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास बताया गया.

बिडयारी में सभा को संबोधित करते मुख्यमंत्री (Photo: PRO Office, Bharatpur)

बिजली-पानी पर फोकस: मुख्यमंत्री ने कहा, बिजली क्षेत्र में करीब 273 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण हुआ, जबकि जल संसाधन क्षेत्र में करीब 128 करोड़ रुपए के कार्य किए. नदबई में पेयजल योजना के विस्तार की बात भी की. मुख्यमंत्री ने दावा किया, 26 जिलों में किसानों को दिन में बिजली मिल रही है. आने वाले समय में अन्य किसानों को दिन में बिजली, उद्योगों को पर्याप्त बिजली और घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली की दिशा में काम किया जा रहा है. भुसावर के निठार में कृषि उपज मंडी के विस्तार और धौलपुर के बाड़ी में नवीन कन्या महाविद्यालय का लोकार्पण भी किया. शिक्षा क्षेत्र में करीब 27 करोड़ रुपए के कार्यों की जानकारी दी.

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बयाना को पर्यटन से जोड़ेंगे: बयाना को ऐतिहासिक नगरी बताते हुए सीएम बोले, सरकार बयाना, बंध बारैठा और रूपवास को पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाएगी. उन्होंने कैला देवी और देव बाबा मंदिर का जिक्र किया एवं कहा, यहां दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं और धार्मिक तथा ऐतिहासिक पर्यटन की संभावनाओं को विकसित किया जा सकता है. भरतपुर-डीग का पर्यटन क्षेत्र अलग पहचान रखता है. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जलमहल और लोहागढ़ जैसे स्थलों को आगे बढ़ाने के साथ इन्हें स्वच्छ रखने में भी सभी को सहयोग करना चाहिए. उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर में इस्तेमाल हुए पत्थर का संबंध बंशी पहाड़पुर से बताते हुए क्षेत्र की ऐतिहासिक और प्राकृतिक विरासत का भी उल्लेख किया.