ETV Bharat / state

भजनलाल सरकार के दो साल, सीएम ने गिनाईं उपलब्धियां, कहा- 70% संकल्प पूरे किए

नवाचार दिवस का जिक्र: सीएम ने कहा कि "आज मुझे विधायक दल का नेता चुने जाने के दो वर्ष पूरे हो गए हैं. आज नवाचार दिवस भी है और हर क्षेत्र में नवाचार की गुंजाइश रहती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हर साल जनता को अपने काम का लेखा-जोखा देना चाहिए. इसी दिशा में हमने सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर भी जनता के सामने कामकाज रखा था और आज दो वर्षों के कार्यों को जनता के बीच ले जा रहे हैं.

शुक्रवार को ओटीएस में मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की पिछली सरकार के पांच वर्षों में योजनाओं को केवल अटकाने-लटकाने का काम हुआ. हमारी सरकार ने मात्र दो वर्षों में संकल्प पत्र के 70 प्रतिशत वादों को पूरा कर लिया है. कांग्रेस के समय योजनाएं फाइलों में अटकी रहती थीं, जबकि हमारी सरकार में फाइलें धरातल पर उतर रही हैं.

जयपुर: राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार अपने कार्यकाल के दो वर्ष पूरे करने जा रही है. 15 दिसंबर को सरकार को दो साल पूरे हो जाएंगे, जबकि 12 दिसंबर 2023 को भजनलाल शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया था. इसी मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने दो वर्षों के कार्यों का लेखा-जोखा जनता के सामने रखा.

सीएम ने कहा कि हमने केवल कहा नहीं, करके दिखाया है. पूर्ववर्ती सरकार काम अटकाने-लटकाने वाली थी, जबकि हमारी सरकार ने काम को धरातल पर उतारा है. चुनाव से पहले जनता के सामने रखे संकल्प पत्र के कुल 392 संकल्पों में से 274 पूरे हो चुके हैं या प्रगति पर हैं. सीएम ने कहा कि इन संकल्पों को पांच वर्षों में पूरे करने का वादा किया गया था, उसका 70 प्रतिशत कार्य मात्र दो वर्षों में पूरा हो गया या प्रगतिशील है.

कांग्रेस पर हमला: मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार में राजनीति और घोटाले हुए. हमारी सरकार बनते ही पानी की योजनाओं पर काम शुरू किया. कांग्रेस ने पानी को लेकर केवल राजनीति और घोटाले किए, योजनाएं लटकाईं. ईआरसीपी जैसी योजना भी लटकाए रखी. हमने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रामजल सेतु परियोजना को प्राथमिकता दी. मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के साथ जनवरी 2024 में एमओयू और दिसंबर 2024 में एमओए पर हस्ताक्षर किए. इस परियोजना के लिए 26 हजार करोड़ रुपये के कार्यादेश जारी हो चुके हैं. सीएम ने कहा कि यमुना के पानी के लिए कांग्रेस ने वादे किए, वोट लिए लेकिन कुछ नहीं किया. शेखावाटी के लोग तीन दशकों से इंतजार करते रहे. हमने यमुना पानी के लिए एमओयू किया और अब इसकी डीपीआर पर काम चल रहा है.

इसे भी पढ़ें- सीएम ने खुद उठाया 181 हेल्पलाइन का फोन, बोले- मैं भजनलाल शर्मा बोल रहा हूं, तुरंत हल हुई शिकायतें

पेपर लीक और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई: सीएम ने कहा कि पूर्व सरकार में पेपर माफिया ने युवाओं के सपनों पर कुठाराघात किया. हमने सरकार बनते ही एसआईटी गठन कर पेपर माफिया पर अंकुश लगाया. जल जीवन मिशन को पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था. पाइपलाइन से टेंडर तक कमीशनखोरी होती थी. सीएम बोले कि "हमने कहा था कि मछलियां ही नहीं, बड़े मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे. वे पकड़े गए, जेल गए और सजा भुगत रहे हैं. आगे भी किसी को नहीं छोड़ेंगे. कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं, जो कहा वह करके दिखाएंगे."

कानून-व्यवस्था पर बोले सीएम: सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में कानून-व्यवस्था की धज्जियां उड़ गईं. महिलाएं असुरक्षित महसूस करती थीं. मंत्री विधानसभा में राजस्थान को 'मर्दों का प्रदेश' बता रहे थे, उन्हें शर्म भी नहीं आई. सीएम ने कहा कि हम कांग्रेस को खुली चुनौती देते हैं कि अपने पांच वर्ष के काम की तुलना हमारे दो वर्षों से कर लें. कांग्रेस ने केवल जनता को गुमराह किया.

इसे भी पढ़ें- Bhajanlal Government : सरकार ने कहा- दो साल बेमिसाल, विपक्ष बोला- जनता दिन गिन रही है