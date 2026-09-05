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निकाय चुनाव 2026 : रिमझिम के बीच सीएम का भीलवाड़ा में रोड शो, कल अजमेर में करेंगे प्रचार

भीलवाड़ा/अजमेर/ किशनगढ़: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को निकाय चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरे. मुख्यमंत्री ने भीलवाड़ा नगर निगम समेत जिले की 10 पालिकाओं में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में भीलवाड़ा में रोड शो किया. सीएम रविवार को अजमेर में रोड शो करेंगे. वहीं, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने अजमेर के किशनगढ़ में जीत का मंत्र दिया.

मंदिर में दर्शन के बाद रोड शो: इससे पहले भीलवाड़ा पुलिस लाइन हेलीपैड पर भाजपा के जन प्रतिनिधियों ने सीएम भजनलाल शर्मा का स्वागत किया. इसके बाद मुख्यमंत्री भीलवाड़ा के प्रसिद्ध दूधाधारी मंदिर पहुंचे. भगवान के दर्शन के बाद दूधाधारी मंदिर से रोड शो रवाना हुआ, जो चारभुजा मंदिर पहुंचा. श्रीचारभुजानाथ के दर्शन के बाद महाराणा टॉकीज तक रिमझिम के बीच रोड शो हुआ. लोगों ने काफिले पर फूल बरसाए. मुख्यमंत्री ने मीडिया से कहा कि पीएम मोदी पर विश्वास के साथ ही काम हो रहा है. इसकी बदौलत निकाय चुनाव में जनता का अपार समर्थन मिल रहा है. रोड शो के बाद सीएम भाजपा कार्यालय पहुंचे एवं कोर कमेटी पदाधिकारियों की बैठक ली.

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अजमेर में कल रोड शो : इधर, अजमेर में नगर निकाय चुनाव को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा रविवार को अजमेर आएंगे. निगम के 80 वार्डों में प्रचार के लिए सीएम के रोड शो का मार्ग तय कर लिया. सीएम का काफिला अजमेर के प्रमुख बाजारों से गुजरेगा. अजमेर शहर भाजपा अध्यक्ष रमेश सोनी ने बताया कि सीएम के अजमेर में दो कार्यक्रम हैं. सुबह 11 बजे सीएम का रोड शो पड़ाव स्थित प्लाजा सिनेमा क्षेत्र से शुरू होकर गिदवानी मार्केट, मैजेस्टिक सिनेमा, क्वांडसपुरा, मदारगेट होते हुए गांधी भवन पर संपन्न होगा. रास्ते में विभिन्न समाजों और संस्थाएं सीएम का स्वागत करेगी.