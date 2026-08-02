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Bhajanlal in Rajsamand : मुख्यमंत्री ने राजसमंद में 369 करोड़ के विकास कार्य जनता को सौंपे, 122 करोड़ के काम की रखी नींव

लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह को संबोधित करते सीएम और मंचासीन विधायक ( ETV Bharat Rajsamand )