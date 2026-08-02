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Bhajanlal in Rajsamand : मुख्यमंत्री ने राजसमंद में 369 करोड़ के विकास कार्य जनता को सौंपे, 122 करोड़ के काम की रखी नींव

भजनलाल शर्मा ने राजसमंद में लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह में गिनाई भाजपा सरकार की उपलब्धियां.

Chief Minister addressing the inauguration and foundation-laying ceremony, with the MLA seated on the dais.
लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह को संबोधित करते सीएम और मंचासीन विधायक (ETV Bharat Rajsamand)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 2, 2026 at 5:22 PM IST

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राजसमंद: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को यहां भिक्षु निलयम से जिले को 491 करोड़ रुपए की लागत के 347 विकास कार्यों की सौगात दी. मुख्यमंत्री ने 369 करोड़ रुपए की लागत से पूरे हुए 266 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 122 करोड़ रुपए के 81 विकास कार्यों का शिलान्यास किया. इसमें राजसमंद जिले की सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत, नगरीय विकास, सिंचाई, खेल, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण तथा जनसुविधाओं से जुड़े विकास कार्य शामिल हैं. कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़, भाजपा जिलाध्यक्ष जगदीश पालीवाल मौजूद थे.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि खुद किसान परिवार से जुड़े होने के कारण प्रदेश के अन्नदाताओं की समस्याओं और आवश्यकताओं को भली-भांति समझते हैं. किसानों की आर्थिक मजबूती के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सहायता राशि 6 हजार से बढ़ाकर 9 हजार रुपए की है. किसानों को बिजली बिलों में 61 हजार करोड़ रुपए अनुदान दिया. पशुपालकों के हित में राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना लागू कर एक लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है. मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत 23 लाख से अधिक पशु बीमा पॉलिसियां जारी की जा चुकी हैं.

सीएम भजनलाल शर्मा बोले... (ETV Bharat Rajsamand)

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410 परीक्षा बिना पेपर लीक कराई: मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में युवाओं को पेपर लीक जैसी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा, लेकिन वर्तमान सरकार ने दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के लिए एसआईटी बनाई. एसआईटी अब तक पेपर लीक एवं अन्य अनियमितताओं से जुड़े मामलों में 569 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. हमारी सरकार 410 प्रतियोगी परीक्षाएं बिना पेपर लीक करा चुकी है. अब तक लगभग एक लाख 78 हजार से अधिक पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं, जबकि एक लाख 32 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है. 70 हजार से अधिक पदों पर नई भर्ती की तैयारी है. निजी क्षेत्र में साढ़े चार लाख से अधिक रोजगार उपलब्ध कराए हैं.

गिनाई सरकार की उपलब्धियां: मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाकर 1 हजार 450 रुपए मासिक की है. प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 लाख 40 हजार से अधिक आवासों का निर्माण कराया गया. जरूरतमंद परिवारों को 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है. खाद्य सुरक्षा योजना में एक करोड़ नए पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़े गए हैं. बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन के लिए प्रदेश में 14 लाख से अधिक साइकिलों का वितरण किया गया. 46 हजार मेधावी छात्राओं को स्कूटी उपलब्ध कराई. मां वाउचर योजना में गर्भवती महिलाओं को निशुल्क सोनोग्राफी सुविधा उपलब्ध कराने को 4 लाख 82 हजार से अधिक कूपन जारी किए. 18 लाख महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में आर्थिक रूप से सशक्त बनाया.

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