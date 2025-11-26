ETV Bharat / state

सरदार @150 यूनिटी यात्रा: सीएम बोले-देश की आजादी को लेकर सिर्फ एक परिवार का गुणगान, पटेल का योगदान भुलाया

सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर यूनिटी यात्रा को मुख्यमंत्री ने दिखाई हरी झंडी. यमुना प्रवाह यात्रा जाएगी गुजरात.

यमुना प्रवाह यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए सीएम
Published : November 26, 2025

जयपुर: सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर केंद्र सरकार देशभर के चारों कोनों से चार यात्राएं निकाल रही है. इनके नाम प्रमुख नदियों पर रखे हैं. इनमें दो यात्राएं राजस्थान से गुजर रही है. ये यात्राएं राज्य के 10 जिलों को कवर करेगी. पहली गंगा प्रवाह यात्रा दिल्ली से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रवाना की तो दूसरी यमुना प्रवाह यात्रा को सीएम भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बुधवार को जयपुर के अमर जवान ज्योति से हरी झंडी दिखाई. यह यात्रा जयपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर और सिरोही जिले से होते गुजरात के करमसद पहुंचेगी, जबकि दिल्ली से रवाना यात्रा अलवर, सवाई माधोपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर होते गुजरात के करमसद पहुंचेगी. यमुना प्रवाह यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए सीएम भजन लाल ने सरदार पटेल के योगदान का जिक्र किया.

सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश का दुर्भाग्य है कि आजादी को लेकर सिर्फ एक परिवार का गुणगान हुआ. देश को एक सूत्र में बांधने वाले सरदार पटेल को भुला दिया गया. कांग्रेस के भुलाए आजादी के महापुरुषों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से सम्मान दे रहे हैं. 562 रियासतों के एकीकरण में अहम भूमिका निभाने वाले पटेल के योगदान को भूला दिया गया. पीएम मोदी ने पटेल को सम्मान देते हुए विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई. युवा पीढ़ी पटेल के जीवन से कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा, दृढ़ संकल्प, एकता तथा सादगी की पांच प्रमुख सीख लेनी चाहिए.

पढ़ें: सरदार @150 यूनिटी मार्च: राजस्थानी संस्कृति और खानपान से होगा स्वागत...

पटेल ने नहीं किया सिद्धांतों से समझौता: मुख्यमंत्री ने कहा कि पटेल ने दूरदर्शी सोच, दृढ़ इच्छाशक्ति और साहसिक निर्णयों से भारत को एकजुट कर राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने युवाओं से पटेल के जीवन से प्रेरणा लेकर ‘राष्ट्र प्रथम’ को सर्वोपरि रखने का आह्वान किया. संविधान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर ने विश्व का सबसे बड़ा संविधान दिया, इसके आधार पर देश आगे बढ़ रहा है. यमुना प्रवाह यात्रा के तहत राजस्थान सहित विभिन्न प्रदेशों से युवा जयपुर से पटेल की जन्मभूमि कमरसद तक की यात्रा करेंगे. यात्रा युवाओं के लिए पटेल के जीवन, संघर्ष और देशभक्ति को करीब से जानने का अवसर है. पटेल ने कभी सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया.

कूटनीति और दूरदर्शिता से एकीकरण:सीएम ने कहा कि पटेल ने कूटनीति, दूरदर्शिता और कभी-कभी कठोरता का इस्तेमाल करते हुए 562 रियासतों को भारत में मिलाया.ऑपरेशन पोलो चलाकर हैदराबाद और जनमत संग्रह कराकर जूनागढ़ को भारत में शामिल कराया. भारत की एकता और अखंडता को सबसे बड़ा लक्ष्य बनाया और पूरा कर दिखाया. पटेल का अधूरा सपना प्रधानमंत्री ने कश्मीर से धारा 370 हटाकर पूरा किया. प्रधानमंत्री भारत को एक सूत्र में बांध रहे हैं.

कश्मीर समस्या नेहरू की देन:भाजपा अध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि कश्मीर की समस्या तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की देन है. पूर्व महाराजा हरीसिंह जब स्वतंत्र थे और हिंदुस्तान से नहीं जुड़े थे. तब पाकिस्तान ने कबायली आक्रमण कर दिया. पूर्व महाराजा हरीसिंह ने तब आजाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नेहरू से मिलने दिल्ली आए, लेकिन ढाई दिन तक नेहरू ने इंतजार कराया. इन ढाई दिन में पाकिस्तानी कबाइलियों ने कश्मीर के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया, वो हिस्सा आज भी POK के रूप में नासूर बना है. इसके बाद सरदार पटेल ने कबाइलियों को खदेड़ने का काम किया.

पढ़ें: सीएम भजनलाल ने 'रन फॉर यूनिटी' को हरी झंडी दिखाई, बोले- युवाओं को विकसित भारत बनाना है, अब पेपर लीक नहीं होता

8 प्रदेशों के यात्री शामिल: जयपुर से रवाना यमुना प्रवाह यात्रा में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश के कुछ जिलों के युवा शामिल हैं. प्रत्येक जिले से दो यात्री हैं. युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को प्रमुखता दी गई. प्रदेश में अभियान के संयोजक जितेंद्र गोठवाल ने बताया कि दोनों यात्राओं का स्वागत राजस्थानी परंपरा से किया जाएगा. जिस जिले से यात्राएं गुजरेंगी, वहां की विशेष संस्कृति और खानपान का संगम यात्रियों को मिलेगा. बाजार संपर्क और छात्र संवाद भी होंगे. जयपुर से यात्रा के लिए हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय में छात्र संवाद और लंच किया गया. शाम को पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर दर्शन और सरोवर आरती का कार्यक्रम है. अगले दिन अजमेर में बाजार संपर्क और एमडीएस यूनिवर्सिटी में छात्र संवाद है. जोधपुर में यात्रियों के लिए घूमर कार्यक्रम किया जाएगा. प्रसिद्ध मेहरानगढ़ किले में भी यात्रियों को भ्रमण कराया जाएगा.

