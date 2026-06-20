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जयपुर में शुरू हुई नई इलेक्ट्रिक बसें, CM ने खुद सवारी की, प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से चलेंगी 1150 बसें

जयपुर: शहर में लंबे इंतजार के बाद सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल दिशा देते हुए राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू कर दिया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को अमर जवान ज्योति से जयपुर और भीलवाड़ा के लिए नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (JCTSL) के बेड़े में 29 नई ई-बसें शामिल की गई हैं, जबकि भीलवाड़ा में 18 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया गया है. मुख्यमंत्री ने खुद बस में सफर कर इसकी सुविधाओं का जायजा लिया और इसे प्रदेश के हरित तथा आधुनिक परिवहन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया.

बीते करीब पांच वर्षों से कागजों में चल रही ई-बस परियोजना अब धरातल पर उतरती दिखाई दे रही है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अमर जवान ज्योति से इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और खुद बस में यात्रा कर यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं का अनुभव लिया. इससे पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से यात्रियों को भीषण गर्मी में एयर कंडीशनर सुविधा का लाभ मिलेगा, वहीं शहरों में वायु और ध्वनि प्रदूषण में भी कमी आएगी. उन्होंने बताया कि प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से कुल 1,150 इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जाएंगी. इनमें पहले चरण में 675 और दूसरे चरण में 475 बसों को स्वीकृति दी गई है.

संवदादाता अंकुर की रिपोर्ट (ETV Bharat Jaipur)

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कार्यक्रम के दौरान दिखा गर्मी का असर: इलेक्ट्रिक बसों के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान गर्मी का भी असर देखने को मिला. यहां कार्यक्रम में भीड़ जुटाने में प्रशासन के पसीने छूट गए और नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को बुलाना पड़ा. हालांकि, गर्मी इतनी तेज थी कि ये सफाई कर्मचारी भी ज्यादा देर नहीं रुके. इसी दौरान एक महिला पुलिसकर्मी गश खाकर गिर पड़ी और उन्हें एंबुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया.

गुलाबी रंग में दिखी जयपुर की पहचान: नई इलेक्ट्रिक बसों को गुलाबी रंग से रंगा गया है, जो जयपुर की पहचान को दर्शाता है. बसों का आकर्षक डिजाइन और आधुनिक सुविधाएं इन्हें पारंपरिक डीजल बसों से अलग बनाती हैं. मुख्यमंत्री ने बसों की नॉइस-फ्री और एयर पॉल्यूशन-फ्री यात्रा का अनुभव लेते हुए कहा कि भविष्य में सार्वजनिक परिवहन का आधार ऐसी ही हरित तकनीक बनेगी.

नई आधुनिक इलेक्ट्रिक बस (ETV Bharat Jaipur)

यात्रियों को मिलेंगी अत्याधुनिक सुविधाएं: नई ई-बसों में यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और सुगम यात्रा को ध्यान में रखते हुए कई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. बसों में एयर कंडीशनर, सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन, ऑटोमेटिक पैसेंजर काउंटर सिस्टम, डिजिटल पैसेंजर डिस्प्ले, फायर एक्सटिंग्विशर और फर्स्ट एड किट लगाई गई हैं. प्रत्येक बस में लगभग 35 यात्रियों के बैठने की क्षमता है तथा सभी सीटों पर सीट बेल्ट लगाई गई हैं. महिलाओं की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन लगाए गए हैं, जबकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या चोरी की घटनाओं पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी निगरानी रहेगी.