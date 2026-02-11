राजस्थान बजट 2026: सीएम बोले- ये बजट खुशहाली का गारंटी कार्ड, कांग्रेस को कुछ बोलने का हक नहीं
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान बजट 2026-27 को प्रदेशवासियों की खुशहाली का गारंटी कार्ड बताया.
Published : February 11, 2026 at 5:58 PM IST
जयपुर: राजस्थान विधानसभा में वित्त मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किए जाने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रेस वार्ता के जरिये इसे “विकसित राजस्थान विजन 2047” को धरातल पर उतारने वाला ऐतिहासिक बजट बताया. उन्होंने कहा कि यह बजट 8 करोड़ प्रदेशवासियों की खुशहाली का ‘गारंटी कार्ड’ है और राज्य को समृद्ध, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार स्पष्ट विजन और एक्शन प्लान के साथ आगे बढ़ रही है. बजट का केंद्रबिंदु “सबका साथ, सबका विकास” का मंत्र है, जिसके माध्यम से हर हाथ को काम, हर खेत को पानी और हर घर में खुशहाली सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है. कांग्रेस के आरोपों पर सीएम भजनलाल ने कहा कि जिस पार्टी ने देश में सबसे ज्यादा लम्बे समय शासन किया और देश का विकास में कुछ नहीं किया. उन्हें कुछ बोलने का हक़ नहीं है. वो सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने की कोशिश करते हैं.
10 संकल्पों पर आधारित बजट: मुख्यमंत्री ने बताया कि यह बजट सरकार के 10 प्रमुख संकल्पों पर आधारित है. इसमें गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है. उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में की गई 392 घोषणाओं में से बड़ी संख्या को दो वर्षों में पूरा कर दिया है. पिछले बजट की 86 प्रतिशत घोषणाएं धरातल पर उतारी जा चुकी हैं, जो सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं. उन्होंने कांग्रेस के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुछ योजनाओं को पूर्ण होने में समय लगता है, लेकिन जिन लोगों ने लंबे समय तक शासन किया और अपेक्षित कार्य नहीं किए, उन्हें वर्तमान सरकार की नीयत और नीतियों पर प्रश्न उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है.
युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर: युवाओं को बजट का प्रमुख केंद्र बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने एक लाख भर्तियों की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है. साथ ही निजी क्षेत्र में दो लाख रोजगार सृजित किए गए हैं. सरकार की नीति केवल नौकरी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं को नौकरी देने वाला बनाने की है. इसी उद्देश्य से युवाओं को 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है, जिसकी गारंटी राज्य सरकार देगी. इससे स्टार्टअप और स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा तथा प्रदेश में उद्यमिता का वातावरण मजबूत होगा. कौशल विकास और रोजगार नीति को भी प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है ताकि युवाओं की क्षमताओं का समुचित विकास हो सके.
किसानों के हित में बड़े प्रावधान: मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों के खातों में 10,900 करोड़ रुपए की राशि सीधे ट्रांसफर की है. किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं. जल संसाधनों के विकास के लिए VB-GRAM योजना में 4 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है. उन्होंने कहा कि “हर खेत को पानी” के लक्ष्य की दिशा में सरकार निरंतर काम कर रही है. सिंचाई परियोजनाओं, जल संरक्षण और ग्रामीण ढांचे के सुदृढ़ीकरण से कृषि क्षेत्र को नई मजबूती मिलेगी.
स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत ढांचे पर जोर: मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा को भी प्राथमिकता दी गई है. जयपुर स्थित जेके लोन अस्पताल में 500 बेड का नया टॉवर बनाने का निर्णय लिया गया है, जिससे चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा, शिक्षा, ऊर्जा और कृषि क्षेत्र सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं और इन क्षेत्रों में व्यापक सुधार की दिशा में कार्य किया जा रहा है. राज्य में विश्व स्तरीय सड़कों और मजबूत कनेक्टिविटी के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं. इससे न केवल आमजन को सुविधा मिलेगी, बल्कि व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा.
पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा: मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में राज्य की गौरवशाली संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है. बेहतर सड़क नेटवर्क और आधारभूत सुविधाओं के विकास से पर्यटन को नई ऊंचाइयां मिलेंगी. राजस्थान की पहचान उसकी सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन से जुड़ी है, जिसे वैश्विक स्तर पर और सशक्त बनाने की योजना है. इस वर्ष के बजट में ग्रीन बजट के अंतर्गत पिछले वर्ष की तुलना में अधिक प्रावधान किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल आर्थिक विकास नहीं, बल्कि समावेशी और सतत विकास सुनिश्चित करना है. पर्यावरण संरक्षण और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं.
बढ़ती प्रति व्यक्ति आय और विकास का दावा: मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2 लाख 2 हजार रुपए सालाना के स्तर पर पहुंच गई है, जो वर्ष 2023-24 की तुलना में लगभग 21.5 प्रतिशत अधिक है. उन्होंने इसे राज्य की आर्थिक प्रगति का संकेत बताया और कहा कि सरकार विकास की गति को और तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है. मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह सर्वस्पर्शी बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास का आधार बनेगा. उन्होंने कहा कि सरकार जन-जन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत है और विकसित राजस्थान-2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में दृढ़ता से आगे बढ़ रही है. इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी, डॉ. प्रेमचंद बैरवा और बजट प्रक्रिया से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे.
