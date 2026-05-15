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बाबोसा को श्रद्धांजलि: CM भजनलाल बोले- भैरो सिंह शेखावत जनमानस के नेता थे, उनके जीवन से प्रेरणा लें युवा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भैरो सिंह शेखावत केवल एक राजनेता नहीं बल्कि जनमानस के नेता थे, जिन्होंने संघर्ष से लेकर देश के उपराष्ट्रपति पद तक का सफर तय किया. उन्होंने राजस्थान में विकास के नए आयाम स्थापित किए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार को धरातल पर उतारा. गांव, गरीब, किसान, मजदूर और युवाओं के हितों को उन्होंने हमेशा प्राथमिकता दी.

भैरो सिंह शेखावत के स्मृति स्थल पर शुक्रवार को श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई. इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी, सांसद मंजू शर्मा सहित भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे. सभी ने बाबोसा को श्रद्धासुमन अर्पित कर उनके योगदान को याद किया.

जयपुर: भैरो सिंह शेखावत केवल एक राजनेता नहीं बल्कि जनमानस के नेता थे. युवा उनके जीवन को पढ़ें और प्रेरणा लें. यह कहना है प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का. भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के तीन बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय भैरो सिंह शेखावत की पुण्यतिथि पर शुक्रवार को उनके स्मृति स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री ने यह बात कही.

युवाओं को शेखावत के जीवन से प्रेरणा लेने की अपील: मुख्यमंत्री ने कहा कि जब शेखावत पहली बार 1977 में मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का संकल्प लिया. उन्होंने अंत्योदय की भावना को पूरे देश में पहचान दिलाई. युवाओं से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को भैरो सिंह शेखावत के जीवन, संघर्ष और विजन को पढ़ना चाहिए, क्योंकि राजस्थान की प्रगति का जो रास्ता उन्होंने दिखाया, वही आज भी प्रेरणा देता है.

सीएम, डिप्टी सीएम समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि (ETV Bharat Jaipur)

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ऊर्जा संरक्षण और वोकल फॉर लोकल की अपील: मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा संरक्षण और वोकल फॉर लोकल की अपील को राष्ट्रहित में बताया. उन्होंने कहा कि ऊर्जा बचाना हर नागरिक का कर्तव्य है. ईंधन बचत और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने से देश और अधिक मजबूत बनेगा. सभी को ईंधन बचाने और वोकल फॉर लोकल पर काम करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए.

स्वच्छ राजनीति के प्रतीक थे बाबोसा: उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि भैरो सिंह शेखावत सभी के मार्गदर्शक थे. उन्होंने कभी रिश्तों या भेदभाव की राजनीति नहीं की और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चले. उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने का कार्य किया. स्वच्छ राजनीति और विकास के विजन के कारण शेखावत आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा बने हुए हैं.

आज भी उसी विकास की लकीर पर आगे बढ़ रहे: उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि भैरो सिंह शेखावत ने राजस्थान में भाजपा की मजबूत नींव रखी और विकास की जो लकीर खींची, आज भी सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ रही है. शेखावत का सपना विकसित, सक्षम और मजबूत राजस्थान का था और वर्तमान सरकार उसी सोच को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है.

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