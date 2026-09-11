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वन स्टेट-वन इलेक्शन पर BJP का कांग्रेस पर वार, CM बोले-चुनावी चक्र से निकला राजस्थान, अब विकास को मिलेगी रफ्तार

निकाय चुनाव के दूसरे चरण में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पत्नी के साथ मतदान किया.

CM arrived with his family to cast his vote in Jaipur's Jagatpura.
जयपुर के जगतपुरा में मत देने परिवार समेत पहुंचे सीएम (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 11, 2026 at 1:28 PM IST

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जयपुर : नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में मतदान के बीच भाजपा ने ‘वन स्टेट-वन इलेक्शन’ को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे राजस्थान के विकास से जोड़ा एवं कांग्रेस पर निशाना साधा. सीएम ने कहा, बार-बार चुनाव और आचार संहिता से विकास कार्य प्रभावित होते थे, लेकिन अब एक साथ चुनाव व्यवस्था से प्रदेश को लगातार विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ है. शुक्रवार को नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के जगतपुरा स्थित नवोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पत्नी के साथ मतदान किया. मतदान के बाद मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में भाजपा के बोर्ड बनने का दावा किया. इसके साथ सीएम ने मतदाताओं से अधिकाधिक मतदान की अपील की.

कांग्रेस चुनाव में उलझी रहती थी: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार ने ‘वन स्टेट-वन इलेक्शन’ का संकल्प पूरा किया. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस व्यवस्था के पक्ष में नहीं थी. उसने इसे रोकने को न्यायालय का रुख किया, लेकिन जीत जनता की हुई. पहले लगातार चुनाव होने से प्रदेश में बार-बार आचार संहिता लगती थी. इसका सीधा असर विकास कार्यों पर पड़ता था. भाजपा सरकार ने चुनावी प्रक्रिया व्यवस्थित करने की दिशा में कदम उठाया, ताकि चुनाव के बाद सरकार और स्थानीय निकाय लंबे समय तक बिना व्यवधान के विकास कार्यों पर फोकस कर सकें.

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कांग्रेस की तुष्टीकरण और जातिवाद की राजनीति : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने लंबे समय तक जनता को बरगलाने और तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की राजनीति का आधार जाति और धर्म नहीं, बल्कि सबका साथ, सबका विकास और विकास का मॉडल है. जब विकास होता है तो जनता जाति और धर्म से ऊपर उठकर अपने क्षेत्र और प्रदेश के हित में फैसला करती है.

CM claims BJP victory after voting
सीएम का वोटिंग के बाद भाजपा की विक्ट्री का दावा (ETV Bharat Jaipur)

कांग्रेस करती थी तुष्टीकरण: उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासन में तुष्टीकरण और जातिगत समीकरणों को प्राथमिकता दी, जबकि भाजपा सरकार राजस्थान को विकास की दिशा में आगे ले जाने के लिए काम कर रही है. सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और नगरीय सुविधाओं का विकास किसी जाति या धर्म के आधार पर नहीं होता. विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक समान रूप से पहुंचता है. भाजपा सरकार ने अपने ढाई साल के कार्यकाल में विकास को प्राथमिकता दी. अब नगर निकायों में भी भाजपा का बोर्ड बनने से स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को और गति मिलेगी.

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