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वन स्टेट-वन इलेक्शन पर BJP का कांग्रेस पर वार, CM बोले-चुनावी चक्र से निकला राजस्थान, अब विकास को मिलेगी रफ्तार

जयपुर के जगतपुरा में मत देने परिवार समेत पहुंचे सीएम ( ETV Bharat Jaipur )