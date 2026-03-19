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मुख्यमंत्री ने गर्मी में पेयजल आपूर्ति के लिए विशेष निर्देश दिए, जलदाय विभाग में अवकाश निरस्त

जयपुर: प्रदेश में आगामी भीषण गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आमजन की सुविधा और राहत को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री ने जलदाय विभाग के सभी फील्ड अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही आगामी गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से जनता को शुद्ध एवं समुचित पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं.

पेयजल आपूर्ति संबंधी समस्याओं के जल्द समाधान के लिए विभाग की ओर से राज्य स्तरीय एवं प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय नियंत्रण कक्षों की स्थापना की गई है. राज्य सरकार की ओर से ग्रीष्मकाल 2026 के लिए प्रदेश के शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जनता के लिए पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी 41 जिलों के शहरी क्षेत्र के लिए 55.88 करोड़ रुपये एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए 154.83 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी कर दी गई है.

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जल परिवहन के लिए राशि स्वीकृत: ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जनता के लिए पेयजल आपूर्ति करने के लिए 41 जिलों के लिए 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक आवश्यकतानुसार जल परिवहन के लिए अनुमानित शहरी क्षेत्र के लिए 23 करोड़ रुपये एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए 82.37 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी कर दी गई है.

किराए के वाहन एवं श्रमिकों के लिए भी स्वीकृति: गर्मियों के सीजन में पेयजल आपूर्ति की मॉनिटरिंग के लिए सरकार ने 1 मार्च से 31 मार्च तक की अवधि के लिए 500 श्रमिक प्रतिमाह एवं 100 किराए के वाहन प्रतिमाह लेने की स्वीकृति जारी की है. इसी तरह 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की अवधि के लिए 2000 श्रमिक प्रतिमाह एवं 400 किराए के वाहन प्रतिमाह तथा 1 मई से 31 जुलाई तक की अवधि के लिए 2500 श्रमिक प्रतिमाह एवं 450 किराए के वाहन प्रतिमाह लेने की स्वीकृति जारी कर दी गई है.