हिमंता के सीएम पद के शपथ समारोह में गुवाहाटी पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल, कामख्या मंदिर में किए दर्शन
भजनलाल ने हिमंता को दी बधाई और बोले कि जनता ने डबल इंजन सरकार पर जताया भरोसा.
Published : May 12, 2026 at 7:16 PM IST
गुवाहाटी/जयपुर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को असम के हिमंता बिस्वा सरमा की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गुवाहाटी गए. सीएम शर्मा ने मुख्यमंत्री हिमंता एवं उनकी नवगठित मंत्रिपरिषद को शुभकामनाएं दी. सीएम भजनलाल ने कहा कि असम की जनता ने विकास, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए भाजपा की डबल इंजन सरकार पर भरोसा जताया है. इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हिमंता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. मुख्यमंत्री भजनलाल ने गुवाहाटी के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में दर्शन भी किए.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुवाहाटी में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में असम में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे. राज्य के सभी वर्गों के कल्याण के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी. यह ऐतिहासिक जनादेश भाजपा सरकार की जनसेवा, सुशासन और विकास की नीतियों पर जनता के अटूट विश्वास का प्रतीक है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन और संगठनात्मक नेतृत्व के कारण भाजपा लगातार जनता का विश्वास जीत रही है. शपथ समारोह के दौरान भजनलाल ने सरमा को गुलदस्ता भेंट किया एवं बधाई दी. उन्होंने विश्वास जताया कि सरमा के नेतृत्व में असम विकास, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा.
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कामाख्या मंदिर में पूजा : सीएम भजनलाल ने गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में प्रदेश की सुख-समृद्धि और देश की उन्नति की कामना की. मंदिर परिसर में मीडिया से कहा, मैं मां कामाख्या के दरबार में हूं. उन्हें नमन करता हूं. मां की कृपा से आज तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है. मोदी के नेतृत्व में असम की जनता ने डबल इंजन सरकार पर विश्वास जताया है.
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