ETV Bharat / state

भरतपुर के लुधावई हनुमान मंदिर के महंत रामदास की अंत्येष्टि में पहुंचे सीएम, जानिए युवक को पुलिस ने क्यों रोका ?

मुख्यमंत्री और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति को देखते प्रशासन ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए.

CM pays tribute to Ludhawai Mahant Ramdas
लुधावई महंत रामदास को शृद्धांजलि देते सीएम (ETV Bharat Bharatpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 27, 2025 at 6:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भरतपुर: जिले के प्रसिद्ध लुधावई वाले हनुमान मंदिर के महंत रामदास महाराज का शनिवार को निधन हो गया. उनके देहावसान की खबर मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शनिवार शाम भरतपुर पहुंचे और महंत की अंत्येष्टि में शामिल हुए.

भाजपा जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा ने बताया कि महंत रामदास के निधन की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार शाम हेलीकॉप्टर से भरतपुर पहुंचे. इसके बाद मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से लुधावई गांव गए और दिवंगत महंत के पार्थिव शरीर के समक्ष नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की. वे महंत रामदास की अंत्येष्टि में भी शरीक हुए. उन्होंने शोक संतप्त संतों, शिष्यों एवं श्रद्धालुओं को सांत्वना दी. महंत रामदास की अंत्येष्टि धार्मिक परंपरा और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुई. अंतिम संस्कार में संत-महात्माओं, मंदिर से जुड़े शिष्यों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं ने भाग लिया. मुख्यमंत्री और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति को देखते प्रशासन ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए.

पढ़ें:हजारों नम आंखों ने दादी रतनमोहिनी को दी ​अंतिम विदाई, पंचतत्व में विलीन हुई पार्थिव देह

सीएम के निकट जाने लगा युवक: शृद्धांजलि अर्पित कर लौटते समय एक युवक ने अचानक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नजदीक पहुंचने का प्रयास किया. स्थिति को भांपते हुए मौके पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत फुर्ती दिखाई और युवक को वहीं रोक लिया. सुरक्षाकर्मियों ने उसे मुख्यमंत्री से सुरक्षित दूरी पर ले जाकर स्थिति को नियंत्रित किया. इस घटना के बाद कुछ देर हलचल रही. हालांकि बाद में माहौल सामान्य हो गया. प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था को और सतर्क कर दी गई.

पढ़ें:जोधपुर में यूक्रेनी पर्यटक का हिंदू रीति-रिवाज से हुआ अंतिम संस्कार, अस्थियां गंगा में होंगी विसर्जित

TAGGED:

LUDHAWAI TEMPLE MAHANT PASSED AWAY
MAHANT RAMDAS HAS PASSED AWAY
YOUTH STARTED WALKING TOWARDS CM
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
CM ARRIVED IN MAHANT FUNERAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.