भरतपुर के लुधावई हनुमान मंदिर के महंत रामदास की अंत्येष्टि में पहुंचे सीएम, जानिए युवक को पुलिस ने क्यों रोका ?

भरतपुर: जिले के प्रसिद्ध लुधावई वाले हनुमान मंदिर के महंत रामदास महाराज का शनिवार को निधन हो गया. उनके देहावसान की खबर मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शनिवार शाम भरतपुर पहुंचे और महंत की अंत्येष्टि में शामिल हुए.

भाजपा जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा ने बताया कि महंत रामदास के निधन की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार शाम हेलीकॉप्टर से भरतपुर पहुंचे. इसके बाद मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से लुधावई गांव गए और दिवंगत महंत के पार्थिव शरीर के समक्ष नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की. वे महंत रामदास की अंत्येष्टि में भी शरीक हुए. उन्होंने शोक संतप्त संतों, शिष्यों एवं श्रद्धालुओं को सांत्वना दी. महंत रामदास की अंत्येष्टि धार्मिक परंपरा और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुई. अंतिम संस्कार में संत-महात्माओं, मंदिर से जुड़े शिष्यों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं ने भाग लिया. मुख्यमंत्री और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति को देखते प्रशासन ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए.

