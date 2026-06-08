मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूंछरी पहुंचे, श्रीनाथजी मंदिर में करेंगे विशेष पूजा
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ब्रज के पवित्र तीर्थ पूंछरी पहुंचे. यहां वे रात्रि विश्राम करेंगे और मंगलवार को श्रीनाथजी मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना करेंगे.
Published : June 8, 2026 at 10:22 PM IST
डीग/भरतपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को ब्रज के प्रमुख तीर्थ स्थल पूंछरी पहुंचे, जहां वे रात्रि विश्राम करेंगे. मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री श्रीनाथजी मंदिर में दर्शन कर श्रीनाथजी और गिरिराज महाराज की विशेष पूजा-अर्चना करेंगे. धार्मिक कार्यक्रम के तहत श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा तथा प्रसाद का वितरण किया जाएगा.
मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पूंछरी और आसपास के क्षेत्रों में विशेष तैयारियां की गई हैं. मुख्यमंत्री के धार्मिक कार्यक्रम को लेकर स्थानीय श्रद्धालुओं और ब्रजवासियों में भी उत्साह का माहौल है. मंगलवार को होने वाली विशेष पूजा के दौरान प्रदेश की सुख-समृद्धि, खुशहाली और जनकल्याण की कामना की जाएगी. भाजपा कार्यकर्ता नरेश सेन ने बताया कि मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी गीता देवी शर्मा भी अपनी धार्मिक आस्था को लेकर लगातार चर्चा में रही हैं. हाल ही में उन्होंने अधिकमास के दौरान गिरिराज महाराज की दंडवत परिक्रमा पूरी की थी. गीता देवी पिछले करीब 18 वर्षों से लगातार हर वर्ष गोवर्धन की दंडवत परिक्रमा कर रही हैं.
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मुख्यमंत्री परिवार की गिरिराज महाराज के प्रति गहरी श्रद्धा है और इसी कारण उनका पूंछरी प्रवास धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. ब्रज के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल पूंछरी का यह दौरा धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. मुख्यमंत्री मंगलवार को विशेष पूजा और भंडारे में भाग लेने के बाद अन्य निर्धारित कार्यक्रमों में शामिल होंगे. उसके बाद मंगलवार सुबह जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे.
वहीं, सोमवार शाम को पूंछरी पहुंचने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृहराज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वागत किया. इस दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को क्षेत्र की व्यवस्थाओं की जानकारी दी. मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं और मंदिर परिसर सहित आसपास के क्षेत्रों में प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा.
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