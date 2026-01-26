ETV Bharat / state

77वां गणतंत्र दिवस: मुख्यमंत्री का ऐलान-सचिवालय कार्मिकों की समस्याएं दूर करने को बनाएंगे सीएस की अगुवाई में कमेटी

सचिवालय में कई नवाचार किए जाएंगे: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा कि जल्द रिक्त पद भरे जाएंगे. एक लाख पदों पर भर्ती का कैलेंडर जारी किया है.इससे पहले मुख्यमंत्री ने सचिवालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा में पुष्पांजलि अर्पित की.

हर वर्ग के लिए काम कर रही डबल इंजन सरकार: सीएम शर्मा ने कहा कि देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले तमाम स्वाधीनता सेनानियों को नमन करता हूं, आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है. इसके पीछे लाखों स्वाधीनता सेनानियों का त्याग बलिदान है, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया. उन्होंने कहा कि साल 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना.हमें इस बात पर भी गर्व है कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है. उन्होंने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार युवा, महिला, गरीब, किसानों, मजदूर सभी को साथ लेकर चल रही है. हमारी सरकार गरीब कल्याण के लिए योजनाएं संचालित कर रही है और शिक्षा, चिकित्सा और अन्य क्षेत्र में भी हम निरंतर काम कर रहे हैं.समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई और श्रेष्ठ काम करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया.

कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करेंगे: मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करेंगे.शेष पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र की जाएगी. आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति भी दी जाएगी. अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन अवधि 90 दिन से बढ़कर 180 दिन कर दी है. मुख्यमंत्री ने कहा, काडर से जुड़ी विसंगति और अन्य समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने चार लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया था. उससे भी अधिक देने का संकल्प है. साथ ही अब तक 2 लाख निजी क्षेत्र में नौकरियां दी जा चुकी है. राजस्थान में 71 नए राजकीय कॉलेज की स्थापना की है. युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्देश्य से तीन लाख यूथ को कौशल प्रशिक्षण और 2 लाख को लघु उद्योग से संबंधित कौशल प्रशिक्षण दिया है. सीएम ने कहा कि सचिवालय कार्मिकों की जिम्मेदारी है कि आमजन के कार्यों का शीघ्र निस्तारण करें. सचिवालय आमजन के लिए मंदिर के समान है. हमें उम्मीद हैं कि सरकार के प्रति जनता की जो उम्मीदें हैं उसे आप सभी के माध्यम से पूरा किया जाएगा.

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार अब तक एक लाख सरकारी नौकरियां दे चुकी है. 1 लाख 54 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया शेष है. इस साल एक लाख पदों की भर्तियों का कैलेंडर जारी कर चुके हैं. इस प्रकार हम अब तक साढ़े तीन लाख नौकरियों का आंकड़ा पार कर चुके हैं. सीएम 77वें गणतंत्र दिवस पर राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ की ओर से सोमवार को शासन सचिवालय में तिरंगा फहराने के बाद संबोधित कर रहे थे.

ऑपरेशन सिंदूर पर प्रस्तुति ने जगाया देशभक्ति का जज्बा: इधर, राजधानी के आमेर स्थित नवलखा स्टेडियम में आमेर उपखंड प्रशासन की ओर से भव्य गणतंत्र दिवस समारोह में नौनिहालों ने ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाई. ऑपरेशन सिंदूर आधारित छात्र-छात्राओं की प्रस्तुतियों ने भावविभोर कर दिया. आमेर एसडीएम बजरंग लाल स्वामी ने तिरंगा फहराया. विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ समाजसेवियों का सम्मान किया गया. पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए ईटीवी भारत के संवाददाता उमेश सैनी को आमेर उपखंड प्रशासन ने सम्मानित किया. एसडीएम स्वामी ने कहा, संविधान ने हमें कई अधिकार दिए हैं लेकिन अधिकारों से ज्यादा हमें अपना दायित्व समझना पड़ेगा.

आमेर के नवलखा स्टेडियम में ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के साथ गणतंत्र दिवस समारोह शुरू हुआ. इसमें स्कूल की छात्र-छात्राओं ने देशभक्ति और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी. स्कूली बच्चों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों ने मन मोह लिया. देशभक्ति और ऑपरेशन सिंदूर को बयां करती प्रस्तुतियां ने वीर जवानों के शौर्य और बलिदान को याद दिलाया. पहलगाम आतंकी हमले के चित्रण ने सभी को भावुक कर दिया तो ऑपरेशन सिंदूर आधारित प्रस्तुति ने देशभक्ति का जज्बा जगा दिया.

पढ़ें:देशभक्ति के रंग में रंगा प्रदेश, दीया कुमारी बोलीं- युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत होना देश के भविष्य के लिए अच्छा संकेत

ईटीवी भारत के संवाददाता का सम्मान: विभिन्न विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ समाज सेवा से जुड़े लोगों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया. इस मौके पर ईटीवी भारत जयपुर के संवाददाता उमेश सैनी को पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया. विधायक प्रशांत शर्मा, प्रदेश कांग्रेस महासचिव मोहन ड़ागर, आमेर थाना अधिकारी डॉ. गौतम डोटासरा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे. एसडीएम स्वामी ने कहा कि संवैधानिक अधिकारों की सुंदरता तभी है, जब हम हमारे कर्तव्य भी समझें. अधिकार हमें जिम्मेदारियां के साथ ही यह अहसास करवाते हैं कि सैकड़ो वर्ष की गुलामी के बाद संविधान बनाया. संविधान बनाने और आजादी का मकसद संविधान में लिखा गया. आजादी मिलने के बाद देश में चीजों को किस तरह से आगे बढ़ाना है, यह सब संविधान ने हमें दिया. देश को महान बनाने के लिए हर वर्ग और हर समाज को आगे आना होगा.

आमेर के सरकारी कार्यालय सोलर पैनल से जुड़ेंगे: एसडीएम स्वामी ने बताया कि 1 से 2 महीने में आमेर के सभी कार्यालयों को सोलर पैनल से जोड़ने जा रहे हैं. तैयारी हो गई है. प्रथम चरण में सभी सरकारी सीनियर सैकेंडरी विद्यालय सोलर पैनल से जोड़ने का प्रयास हैं. उम्मीद है कि 2 महीने में इसे कवर कर लेंगे. भामाशाहों के सहयोग से आमेर में कई डेवलपमेंट और सुविधाएं विकसित की जा रही है. 29 जनवरी को आमेर के नवलखा स्टेडियम में मेगा विधिक चेतना शिविर होगा. इसके अध्यक्ष हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे. हाई कोर्ट के दो जज और जिला जज भी शामिल होंगे. विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी. साइकिल और स्कूटी वितरण भी होगा. विधायक प्रशांत शर्मा ने कहा कि गणतंत्र दिवस पवित्र दिन है.

पढ़ें:जैसलमेर के तगाराम भील को मिलेगा पद्मश्री, 35 देशों में बिखेरे अलगोजा के सुर

कुचामन में मंत्री के नाच का वीडियो वायरल: उधर, कुचामन सिटी राजकीय खेल स्टेडियम में जिला स्तरीय समारोह हुआ. राजस्व मंत्री विजय सिंह चौधरी ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली. विभिन्न विभागों की आकर्षक झांकियां निकाली गईं. देशभक्ति से ओत-प्रोत प्रस्तुतियां दी. मंत्री चौधरी, जिला कलेक्टर समेत अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी तेजल सुपर डुपर नागौरी सरकार के गाने पर डांस करते हुए नजर आए. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

ईटीवी भारत के रिपोर्टर का सम्मान: कुचामन से ईटीवी भारत के रिपोर्टर विमल पारीक को पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए कुचामन में जिला स्तरीय समारोह में सम्मानित किया गया. जिले की 89 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया. सेनानियों तथा विभिन्न युद्धों एवं सैन्य ऑपरेशनों में भाग लेने वाले पूर्व सैनिकों का भी सम्मान किया गया. भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा, जिला प्रमुख भागीरथ चौधरी, जिला कलेक्टर डॉ. महेंद्र खड़गावत, एसपी ऋचा तोमर, सिविल न्यायाधीश पंकज तिवारी, एडीएम मोहनलाल खटनावलिया, एसडीएम विकास मोहन भाटी तथा एएसपी हिमांशु शर्मा मंचासीन थे.

पढ़ें:जश्न ए आजादी: जब जयपुर की बड़ी चौपड़ पर पहली बार लहराया था तिरंगा, वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा था शहर

अजमेर में 77वें गणतंत्र दिवस पर जिला स्तरीय समारोह पुलिस लाइन ग्राउंड पर हुआ, जहां कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली. समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 95 व्यक्तियों और संस्थाओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों का भी सम्मान किया गया. सम्मान प्राप्त करने वालों में 4 साल की एथलीट भी शामिल है.

पुलिस लाइन के ग्राउंड पर पहली बार समारोह के बीच मॉक ड्रिल भी हुई. होटल में बम धमाके किए गए, जिसमें कई टूरिस्ट घायल हुए और घरों में आग लग गई. मॉकड्रिल में चिकित्सा विभाग और सिविल डिफेंस की टीम के अलावा पुलिस और अन्य आपात सेवाएं भी मौके पर पहुंची, जहां घायलों का रेस्क्यू किया गया. जिला स्तरीय समारोह में विभिन्न विभागों की ओर से झांकिया भी निकाली गई. इन झांकियां में बाढ़ नियंत्रण को लेकर बनाई गई अजमेर निगम की झांकी प्रथम स्थान पर रही. गणतंत्र दिवस के जिला स्तरीय समारोह में पुलिस, हाड़ी रानी बटालियन, एनसीसी, स्कॉउट समेत विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने परेड में भाग लिया.