बारां को मिला नया 7 मंजिला जिला अस्पताल, सीएम और केंद्रीय मंत्री ने दिया तोहफा
बारां में विभिन्न विकास कार्यों को जनता को सौंपा एवं नए काम की रखी नींव.
Published : August 17, 2026 at 5:48 PM IST
बारां: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को यहां विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया. पीएम आवास योजना-ग्रामीण के तहत स्वीकृत आवासों का शिलान्यास एवं लाभार्थियों को चाबी वितरण के साथ 2400 करोड़ रुपए के कार्य युक्त धारा पोर्टल पर अपलोड किए गए. ग्रामीण विकास कार्यों को पोर्टल पर चढ़ाना, अमृत पोषण वाटिका, अमृत ग्रामीण हाट बाजार, ग्रामीण पुस्तकालय एवं अमृत संजीवनी पार्क का शुभारंभ किया. वहीं स्वयं सहायता समूहों को 10 करोड़ रुपए के क्रेडिट लिंकेज चेक बांटे. इसके अलावा 957 लखपति दीदी को 8 करोड़ रुपए के चेक वितरण एवं सखी योजना में स्कूटी वितरण तथा ग्रामश्री राजसखी मार्ट बारां का लोकार्पण किया गया. 91 करोड़ रुपए की लागत से बने 7 मंजिला जिला अस्पताल के भवन का उद्घाटन भी किया गया.
हैलीपेड पर स्वागत: इससे पहले भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बारां के हेलीपैड पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया.हेलीपैड पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद सीएम एवं चौहान ने विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जिसमें बारां और झालावाड़ क्षेत्र में हुए विकास कार्यों, सरकारी योजनाओं तथा जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी प्रदर्शित की गई थी. प्रदर्शनी के अवलोकन के बाद सीएम और केंद्रीय मंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे एवं विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया.
पढ़ें:सीएम बारां-झालावाड़ को देंगे करोड़ों रुपए की सौगात, केंद्रीय मंत्री शिवराज भी आएंगे
गहलोत पर तंज कसा: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि 65 करोड़ से अंता सीसवाली सड़क, 55 करोड़ से रानिहेड़ा लिंक परियोजना, छबड़ा कुंभराज मार्ग, 36 करोड़ डडवाड़ा कुंजेड सड़क, ईआरसीपी में पूरे बारां जिले को शामिल किया है. 340 करोड़ की राशि सिंचाई परियोजनाओं को दी है. उन्होंने अपने पूर्ववर्ती सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा. भजनलाल बोले, मेरा काम देखना है तो पूर्व सीएम को आंखों का चश्मा हटाकर देखना चाहिए. आप ईआरसीपी को लटकना चाहते थे, कांग्रेस के लोगों ने हमेशा भ्रष्टाचार व तुष्टिकरण किया है, जबकि हम विकास कर रहे हैं.
सोनिया पर बरसे शिवराज:केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा, कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी वंदे मातरम का अपमान किया. उन्होंने सांसद दुष्यंत सिंह से कहा कि आप कृषि विकास का रोडपैप बनाइए. 'मैं वैज्ञानिकों को टीम भेजकर सर्वे करता हूं. सीधे खेत से प्रोसेसिंग व निर्यात की नीति बनाएंगे. खेत से सीधे माल ग्लोबल मार्केट जाएगा'.
पढ़ें:अमित शाह पहुंचे उदयपुर, सीएम भजनलाल शर्मा ने की अगवानी, आज निम्बाहेड़ा में करेंगे अटल जी की प्रतिमा का अनावरण
रामजी की चिड़िया...: चौहान ने कहा कि रक्षाबंधन आ रहा है, इसलिए 3 करोड़ लखपति दीदी का संकल्प पूरा कर दिया. अब 6 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे. 16 लाख लखपति दीदी राजस्थान में बन चुकी है. अब 32 लाख बनाई जाएगी. कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा. 2.89 हजार आवास की घोषणा की है. तब तक मकान बनाएंगे जब तक हर गरीब का पक्का घर नहीं बन जाए. 29 लाख 13 हजार 749 नए सर्वे किए गए. पीएम आवास योजना में नियम था कि दुपहिया वाहन वाले को मकान नहीं मिलेगा, हमने इसमें बदलाव किया है. हम दोपहिया वाहन वाले को भी मकान देंगे. 10 हजार रुपए से अधिक आय वाली महिला को भी मकान मिलेगा. उन्होंने शायराना अंदाज में कहा, 'रामजी की चिड़िया रामजी का खेत, खाओ री चिड़ियाओं भर भर पेट'.
हर पंचायत को सालाना 80 लाख: उन्होंने कहा कि वीबी–जी राम जी के तहत राजस्थान में इस मार्च तक 7 माह के लिए 7582 करोड़ रुपए दिए. केंद्र सरकार के 12 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे. हर पंचायत को 80 लाख रुपए सालाना मिलेंगे. 300 से ज्यादा काम इसके तहत कर सकते हो. गांव के विकास का फैसला अब अधिकारी नहीं, खुद गांव वाले करेंगे. उन्होंने कहा कि कुछ बेईमान लोग यूरिया व खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई करेंगे. संसद के अगले सत्र में नकली पेस्टीसाइड व नकली बीज बनाने वालों के खिलाफ कानून बनाएंगे. पीएम ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की शुरुआत भी की जाएगी.प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी, सांसद दुष्यंत सिंह, विधायक राधेश्याम बैरवा, ललित मीणा एवं प्रताप सिंह सिंघवी आदि भी मौजूद थे.
पढ़ें:अमित शाह के अलवर दौरे से पहले भूपेन्द्र यादव ने किया निरीक्षण, अलवर को करोड़ों की सौगात तय