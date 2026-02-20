ETV Bharat / state

दिल्ली AI समिट विवाद: यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को सीएम और मंत्रियों ने बताया देश की छवि बिगाड़ने की कोशिश

जयपुर: दिल्ली AI समिट विवाद पर देशभर में सियासी संग्राम तेज हो गया. भाजपा ने सड़क से सदन तक कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया. भाजपा के युवा मोर्चा ने राजधानी जयपुर में कांग्रेस वॉर रूम के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, वहीं भाजपा नेताओं ने भी बयान जारी कांग्रेस की कार्रवाई को अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश की छवि गिराने वाला बताया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को फिर खराब किया. वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल भी कांग्रेस के दिल्ली में प्रदर्शन पर तीखी प्रतिक्रिया दी.

कांग्रेस का आचरण शर्मनाक :मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने X करते हुए लिखा कि इंडिया AI इंपैक्ट समिट 2026 जैसे गौरवशाली मंच पर कांग्रेस का आचरण शर्मनाक है. विश्व पटल पर भारत की बढ़ती साख धूमिल करने का यह कुत्सित प्रयास इनकी राष्ट्र विरोधी सोच का प्रमाण है. उन्होंने लिखा, विश्वभर से आए विदेशी मेहमान और दिग्गज तकनीक विशेषज्ञ भारत के उज्ज्वल भविष्य की चर्चा कर रहे थे, वहीं कांग्रेस ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश की छवि को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है.

सीएम भजनलाल ने लिखा- व्यापार समझौतों पर भ्रम फैलाने से लेकर 'ऑपरेशन सिंदूर' और गलवान के वीरों के शौर्य पर सवाल उठाने तक कांग्रेस ने सदैव देशहित के ऊपर अपना स्वार्थ रखा है. आज कांग्रेस ने करोड़ों भारतीयों के स्वाभिमान को चुनौती दी है. जनता इस नकारात्मक राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेगी. सीएम ने लिखा कि कांग्रेस और उसके शीर्ष नेतृत्व को बिना देर किए देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए.

राष्ट्रविरोधी सोच का परिचायक : वित्त आयोग के अध्यक्ष चतुर्वेदी ने कहा कि जब देश और दुनिया के आईटी क्षेत्र के विशेषज्ञ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मंथन कर रहे थे, उसी समय भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा का विरोध करती रही है. चतुर्वेदी ने कहा कि इससे पहले भी कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और 'ऑपरेशन सिंदूर' जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए थे. इससे देश की सुरक्षा और सेना के मनोबल पर प्रभाव पड़ता है.