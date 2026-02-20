ETV Bharat / state

दिल्ली AI समिट विवाद: यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को सीएम और मंत्रियों ने बताया देश की छवि बिगाड़ने की कोशिश

भाजपा नेताओं ने युवक कांग्रेस के नई दिल्ली में प्रदर्शन को अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश की छवि गिराने वाला बताया.

Chief Minister Bhajanlal Sharma, Arun Chaturvedi and Jogaram Patel
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, अरुण चतुर्वेदी एवं जोगाराम पटेल (ETV Bharat Jaipur)
Published : February 20, 2026 at 8:58 PM IST

जयपुर: दिल्ली AI समिट विवाद पर देशभर में सियासी संग्राम तेज हो गया. भाजपा ने सड़क से सदन तक कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया. भाजपा के युवा मोर्चा ने राजधानी जयपुर में कांग्रेस वॉर रूम के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, वहीं भाजपा नेताओं ने भी बयान जारी कांग्रेस की कार्रवाई को अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश की छवि गिराने वाला बताया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को फिर खराब किया. वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल भी कांग्रेस के दिल्ली में प्रदर्शन पर तीखी प्रतिक्रिया दी.

कांग्रेस का आचरण शर्मनाक :मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने X करते हुए लिखा कि इंडिया AI इंपैक्ट समिट 2026 जैसे गौरवशाली मंच पर कांग्रेस का आचरण शर्मनाक है. विश्व पटल पर भारत की बढ़ती साख धूमिल करने का यह कुत्सित प्रयास इनकी राष्ट्र विरोधी सोच का प्रमाण है. उन्होंने लिखा, विश्वभर से आए विदेशी मेहमान और दिग्गज तकनीक विशेषज्ञ भारत के उज्ज्वल भविष्य की चर्चा कर रहे थे, वहीं कांग्रेस ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश की छवि को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है.

सीएम भजनलाल ने लिखा- व्यापार समझौतों पर भ्रम फैलाने से लेकर 'ऑपरेशन सिंदूर' और गलवान के वीरों के शौर्य पर सवाल उठाने तक कांग्रेस ने सदैव देशहित के ऊपर अपना स्वार्थ रखा है. आज कांग्रेस ने करोड़ों भारतीयों के स्वाभिमान को चुनौती दी है. जनता इस नकारात्मक राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेगी. सीएम ने लिखा कि कांग्रेस और उसके शीर्ष नेतृत्व को बिना देर किए देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए.

राष्ट्रविरोधी सोच का परिचायक : वित्त आयोग के अध्यक्ष चतुर्वेदी ने कहा कि जब देश और दुनिया के आईटी क्षेत्र के विशेषज्ञ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मंथन कर रहे थे, उसी समय भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा का विरोध करती रही है. चतुर्वेदी ने कहा कि इससे पहले भी कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और 'ऑपरेशन सिंदूर' जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए थे. इससे देश की सुरक्षा और सेना के मनोबल पर प्रभाव पड़ता है.

चतुर्वेदी ने कहा कि राहुल गांधी ने कई बार विदेशों में भी भारत से जुड़े विषयों पर बयान दिए हैं, जो देशहित में नहीं माने गए. ताजा घटना ने कांग्रेस की मानसिकता फिर उजागर की. उन्होंने आरोप लगाया कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर ऐसे विरोध प्रदर्शन से देश की छवि को ठेस पहुंचती है, जो यह राष्ट्रहित के विपरीत है. चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस को राजनीतिक विरोध का अधिकार है, लेकिन राष्ट्रीय महत्व के आयोजनों में व्यवधान उत्पन्न करना उचित नहीं है. उन्होंने इसे राष्ट्रविरोधी सोच का परिचायक बताते हुए कांग्रेस से आत्ममंथन की आवश्यकता जताई.

कड़ी भर्त्सना की :संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन लोकतांत्रिक मर्यादाओं को शर्मसार करने वाला है. पटेल ने विधानसभा में मीडिया से कहा कि हर दल को विरोध का अधिकार है, लेकिन उसके लिए निर्धारित लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है. उसी के तहत अपनी बात रखी जानी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि जिस प्रकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कुछ वरिष्ठ नेताओं ने विश्वस्तरीय कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शन किया, वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है.

यह कार्यक्रम वैश्विक स्तर का था. ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर ऐसा आचरण न केवल अनुचित है, बल्कि इससे देश की छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है. पटेल ने कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन राष्ट्रहित और अंतरराष्ट्रीय मंचों की गरिमा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है.

