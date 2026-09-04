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Nikay Chunav Campaign : कल से मैदान में उतरेंगे CM एवं प्रदेश अध्यक्ष, भजनलाल के 5 दिन में 10 शहरों में रोड शो

जयपुर: प्रदेश के 309 नगरीय निकाय चुनाव में अब प्रचार अभियान पूरी तरह जोर पकड़ने जा रहा है. भाजपा ने प्रचार अभियान को धार देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मैदान में उतरेंगे. मुख्यमंत्री के प्रस्तावित रोड शो 5 सितंबर से शुरू होंगे. अगले पांच दिन मुख्यमंत्री प्रदेश के 10 से अधिक प्रमुख शहरों में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो करेंगे और कार्यकर्ताओं में चुनावी जोश भरेंगे. वहीं, राठौड़ 5 सितंबर से दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे और विभिन्न जिलों में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे.

सीएम का चेहरा बनेगा BJP का बड़ा चुनावी हथियार: भाजपा संगठन से तैयार प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक, मुख्यमंत्री 5 सितंबर को भीलवाड़ा और उदयपुर, 6 सितंबर को बीकानेर, अजमेर और जोधपुर, 7 सितंबर को भरतपुर और अलवर, 8 सितंबर को पाली और कोटा और 9 सितंबर को जयपुर में रोड शो करेंगे. मुख्यमंत्री के रोड शो भाजपा की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है. विधानसभा चुनाव बाद पहली बार बड़े स्तर पर हो रहे निकाय चुनाव में भाजपा सरकार के कामकाज और स्थानीय विकास के मुद्दों को मुख्यमंत्री के जरिए जनता के बीच ले जाने की तैयारी है.

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स्थानीय मुद्दों के साथ सरकार काम पर फोकस : रोड शो के जरिए भाजपा एक साथ प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल, संगठन में उत्साह और सरकार के प्रति भरोसा बनाने की कोशिश करेगी. खासतौर पर बड़े नगर निगम और नगर परिषद क्षेत्रों में मुख्यमंत्री की मौजूदगी को पार्टी प्रत्याशियों के लिए सीधा लाभ दिलाने की कोशिश होगी. भाजपा ने निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दों को अपने प्रचार का प्रमुख आधार बनाया है. शहरों में सड़क, सफाई, ट्रैफिक, पेयजल, ड्रेनेज और शहरी सुविधाओं जैसे मुद्दों के साथ राज्य सरकार के अब तक के कामकाज को भी जनता के सामने रखा जाएगा. ऐसे में मुख्यमंत्री के रोड शो स्थानीय प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार को व्यापक राजनीतिक संदेश से जोड़ने का काम करेंगे.

जयपुर पर सबसे ज्यादा फोकस : 9 सितंबर को जयपुर में प्रस्तावित मुख्यमंत्री का जयपुर रोड शो खास तौर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है. राजधानी में निगम चुनाव को लेकर भाजपा ने टिकट वितरण से लेकर संगठनात्मक तैयारियों तक व्यापक मंथन किया है. अब मुख्यमंत्री का रोड शो पार्टी के मेयर पद के समीकरण और वार्ड स्तर के प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने के लिहाज से अहम होगा. भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी के ने बताया कि प्रदेश की सभी नगर निकायों में भाजपा का कमल खिलने जा रहा है.