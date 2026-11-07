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दीपावली पर स्वदेशी का संदेश, सीएम एवं भाजपा नेताओं ने जयपुर के बाजार में खरीदे स्थानीय उत्पाद

मानसरोवर के बाजार में खरीदारी करते सीएम भजनलाल ( Photo: CMO )

जयपुर : प्रदेश में दीपावली पर्व को लेकर उत्साह और उल्लास है. भाजपा प्रदेश कार्यालय में धनतेरस के साथ ही दीपोत्सव की शुरुआत हुई. प्रदेश कार्यालय को आकर्षक रोशनी और दीपों से सजाया गया. वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मानसरोवर के किरण पथ स्थित बड़ा बाजार में धनतेरस की खरीदारी की एवं प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी. उधर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, संगठन महामंत्री अजेय कुमार, प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी समेत पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने आतिशबाजी की और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर दीपावली की शुभकामनाएं दीं. भाजपा नेता बाजार पहुंचे एवं स्थानीय उत्पादों की खरीदारी की. इसके जरिए प्रदेशवासियों को स्वदेशी उत्पाद अपनाने का संदेश दिया.