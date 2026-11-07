दीपावली पर स्वदेशी का संदेश, सीएम एवं भाजपा नेताओं ने जयपुर के बाजार में खरीदे स्थानीय उत्पाद
बीजेपी प्रदेश कार्यालय में धनतेरस से दीपोत्सव शुरू.
Published : November 7, 2026 at 8:02 AM IST
जयपुर : प्रदेश में दीपावली पर्व को लेकर उत्साह और उल्लास है. भाजपा प्रदेश कार्यालय में धनतेरस के साथ ही दीपोत्सव की शुरुआत हुई. प्रदेश कार्यालय को आकर्षक रोशनी और दीपों से सजाया गया. वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मानसरोवर के किरण पथ स्थित बड़ा बाजार में धनतेरस की खरीदारी की एवं प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी. उधर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, संगठन महामंत्री अजेय कुमार, प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी समेत पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने आतिशबाजी की और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर दीपावली की शुभकामनाएं दीं. भाजपा नेता बाजार पहुंचे एवं स्थानीय उत्पादों की खरीदारी की. इसके जरिए प्रदेशवासियों को स्वदेशी उत्पाद अपनाने का संदेश दिया.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सपरिवार बाजार गए, जहां स्वदेशी उत्पाद खरीदे एवं यूपीआई से पेमेंट किया. सीएम ने दीपावली, गोवर्धन, धनतेरस और भाईदूज के लिए प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि प्रभु श्रीराम का जीवन मर्यादा, त्याग, कर्तव्यनिष्ठा और लोककल्याण के उच्चतम मूल्यों का प्रतीक है. दीपोत्सव का पर्व देश और प्रदेश के प्रत्येक परिवार के जीवन में सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि लेकर आए. इससे पहले मुख्यमंत्री का बड़ा बाजार पहुंचने पर स्थानीय व्यापार मंडल ने स्वागत किया.
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खरीदे मिट्टी के दीये: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रदेश कार्यालय के प्रवेश द्वार पर भगवान श्रीगणेश की पूजा कर दीपोत्सव की शुरुआत की. इसके बाद संगठन महामंत्री अजेय कुमार, प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ कार्यालय की सजावट और रोशनी का निरीक्षण किया. जगमगाते कार्यालय परिसर में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की. एक-दूसरे का मुंह मीठा कराया. इसके बाद राठौड़, अजेय, बगड़ी आदि बगड़िया भवन पहुंचे, जहां स्थानीय उत्पाद एवं मिट्टी के दीये खरीदे. राठौड़ ने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने और स्थानीय कारीगरों एवं व्यापारियों के उत्पादों को प्रोत्साहन देने का संदेश दिया.
स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें: राठौड़ ने दीपावली के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि दीपावली प्रकाश, उल्लास, समृद्धि और सकारात्मकता का पर्व है. दीपों का यह त्योहार प्रत्येक परिवार के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए.खरीदारी करने निकले प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा कि दीपावली पर स्वदेशी उत्पादों को अपनाकर स्थानीय व्यापारियों और छोटे उद्योगों के चेहरों पर मुस्कान लाएं. लोकल उत्पादों की खरीदारी आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करने का माध्यम है. उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे इस दीपावली पर स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें. इस दौरान प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी और डॉ. मिथिलेश गौतम ने भी स्थानीय उत्पादों की खरीदारी की.
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प्रदेश कार्यालय में ये रहे मौजूद: दीपोत्सव में भाजपा प्रदेश कार्यालय प्रभारी मुकेश पारीक, विधायक एवं एसटी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष गोपीचंद मीणा, पूर्व उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा, मीडिया प्रभारी प्रमोद वशिष्ठ, आईटी प्रभारी अविनाश जोशी, प्रबुद्धजन प्रकोष्ठ संयोजक राजेंद्र सिंह शेखावत समेत प्रदेश पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे.
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