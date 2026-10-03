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जयपुर में नारी शक्ति सम्मेलन: CM का कांग्रेस पर हमला, बोले- कमीशन के लिए कंपनियों तक पहुंच बनाते थे

भजनलाल शर्मा ने स्कूल ड्रेस से लेकर योजनाओं तक कांग्रेस पर कमीशनखोरी के आरोप लगाए.

CM meets women achievers at the conference.
सम्मेलन में नारी शक्ति से मिलते सीएम (Photo: CMO)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 3, 2026 at 7:11 PM IST

3 Min Read
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जयपुर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नारी शक्ति सम्मेलन में महिला सशक्तीकरण के मुद्दे के साथ कांग्रेस पर तीखा राजनीतिक हमला बोला. जयपुर के यूनिवर्सिटी कॉमर्स कॉलेज में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस सरकार के समय योजनाओं के क्रियान्वयन में कमीशनखोरी का खेल चलता था. पहले कमीशन के लिए कंपनियों तक पहुंच बनाई जाती थी. स्कूल ड्रेस की खरीद में भी संबंधित मिल तक पहुंचने के आरोप लगते थे. इसी वजह से उनकी सरकार ने योजनाओं में सीधे लाभार्थियों तक पैसा पहुंचाने के लिए डीबीटी व्यवस्था को प्राथमिकता दी. भाजपा सरकार का प्रयास है कि सरकारी योजनाओं का लाभ बिना बिचौलिये के सीधे पात्र तक पहुंचे. उन्होंने चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य आमजन को राहत देना है.

नारी शक्ति वंदन कानून पर कांग्रेस को घेरा : मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को नेतृत्व में आगे लाने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसी पहल की, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष के लोग इसे आगे नहीं आने देना चाहते थे. मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को नेतृत्व के अवसर मिल रहे हैं. आने वाले समय में इसका विस्तार होगा. उन्होंने कहा कि प्रत्येक महिला कम से कम 10 अन्य महिलाओं को योजनाओं की जानकारी देकर उनका लाभ दिलाने का प्रयास करे. मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में महिला सशक्तीकरण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए. लखपति दीदी योजना का उदाहरण देते हुए कहा, पहले जो महिलाएं घरों तक सीमित थीं, वे अब स्वरोजगार और छोटे उद्योगों के जरिए लाखों रुपए कमा रही हैं.

CM handing over scooter keys to 'Lakhpati Didis'
लखपति दीदियों को स्कूटी की चाबियां सौंपते सीएम (Photo: CMO)

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योजनाओं और आंकड़ों का रखा ब्योरा: सीएम ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के कल्याण के लिए कई योजनाएं संचालित हैं. लखपति दीदी योजना के तहत 26 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण देने और करीब 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाने का दावा किया. कार्यक्रम में लखपति दीदियों को स्कूटी की चाबियां भी सौंपी गईं. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को मकानों की चाबी देने के साथ 27 हजार से अधिक लाभार्थियों को 150 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की. मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना के तहत 29,222 लाभार्थियों को 8.79 करोड़ रुपए की राशि भी हस्तांतरित की गई. भजनलाल शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना के तहत 3,274 लखपति दीदियों को 25 करोड़ रुपए और 2,823 स्वयं सहायता समूहों को 93 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया. मुख्यमंत्री ने लाभार्थी महिलाओं से संवाद कर योजनाओं से आए बदलाव की जानकारी भी ली.

CM Bhajanlal at the Nari Shakti Conference
नारी शक्ति सम्मेलन में सीएम भजनलाल (Photo: CMO)

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