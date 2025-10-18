ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना: किसानों को धनतेरस पर गिफ्ट, राज्य के 72 लाख खातों में रुपए ट्रांसफर

नदबई में किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किश्त जारी करते सीएम ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर/दौसा: राजस्थान के किसानों को शनिवार को धनतेरस का तोहफा मिला, जब सीएम भजनलाल शर्मा ने भरतपुर क्षेत्र के नदबई में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किश्त हस्तांतरण की राज्यस्तरीय शुरुआत की. सीएम ने 41 जिलों के किसानों से वर्चुअल संवाद किया. 71 लाख 79 हजार 664 किसानों के खातों में कुल 7 अरब 17 करोड़ 96 लाख 64 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की. मुख्यमंत्री ने किसानों को आधुनिक खेती अपनाने की सलाह दी और उन्हें समाज के पालनहार बताया. वहीं, सीएम ने शनिवार को दौसा जिले के प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शन भी किए. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को हेलिकॉप्टर से नदबई पहुंचे और किसान सम्मान निधि कार्यक्रम में भाग लिया. उन्होंने जिला चिकित्सालय भवन का शिलान्यास भी किया. सीएम ने कहा कि हमने सम्मान निधि बढ़ाकर केंद्र से 6000 और राज्य से 3000 रुपए करने का निर्णय लिया. सीएम ने बताया कि प्रदेश में 78 लाख किसानों की भूमि का सत्यापन पूरा हो गया. गोपालन क्रेडिट कार्ड योजना, 100 पंप सेट्स के लिए 733 करोड़ अनुदान, और 22 जिलों में दिन में बिजली सप्लाई शुरू की जा चुकी है. किसानों को अब बिना ब्याज के गोपालन क्रेडिट कार्ड से पशु खरीदने की सुविधा मिलेगी. राज सेतु लिंक परियोजना के तहत 17 जिलों की 4 लाख हेक्टेयर भूमि और 3 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे. ईआरसीपी परियोजना से नदबई क्षेत्र को पानी उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया. पढ़ें:बांसवाड़ा में सीएम शर्मा की घोषणा, किसान सम्मान निधि बढ़ाकर बारह हजार की जाएगी