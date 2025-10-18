ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना: किसानों को धनतेरस पर गिफ्ट, राज्य के 72 लाख खातों में रुपए ट्रांसफर

नदबई में सीएम ने कहा कि प्रदेश में 78 लाख किसानों की भूमि का सत्यापन पूरा हो गया. उन्होंने मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन भी किए.

CM releases the fourth installment of Kisan Samman Nidhi Yojana in Nadbai
नदबई में किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किश्त जारी करते सीएम (ETV Bharat Bharatpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 18, 2025 at 4:14 PM IST

3 Min Read
भरतपुर/दौसा: राजस्थान के किसानों को शनिवार को धनतेरस का तोहफा मिला, जब सीएम भजनलाल शर्मा ने भरतपुर क्षेत्र के नदबई में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किश्त हस्तांतरण की राज्यस्तरीय शुरुआत की. सीएम ने 41 जिलों के किसानों से वर्चुअल संवाद किया. 71 लाख 79 हजार 664 किसानों के खातों में कुल 7 अरब 17 करोड़ 96 लाख 64 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की. मुख्यमंत्री ने किसानों को आधुनिक खेती अपनाने की सलाह दी और उन्हें समाज के पालनहार बताया. वहीं, सीएम ने शनिवार को दौसा जिले के प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शन भी किए.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को हेलिकॉप्टर से नदबई पहुंचे और किसान सम्मान निधि कार्यक्रम में भाग लिया. उन्होंने जिला चिकित्सालय भवन का शिलान्यास भी किया. सीएम ने कहा कि हमने सम्मान निधि बढ़ाकर केंद्र से 6000 और राज्य से 3000 रुपए करने का निर्णय लिया. सीएम ने बताया कि प्रदेश में 78 लाख किसानों की भूमि का सत्यापन पूरा हो गया. गोपालन क्रेडिट कार्ड योजना, 100 पंप सेट्स के लिए 733 करोड़ अनुदान, और 22 जिलों में दिन में बिजली सप्लाई शुरू की जा चुकी है. किसानों को अब बिना ब्याज के गोपालन क्रेडिट कार्ड से पशु खरीदने की सुविधा मिलेगी. राज सेतु लिंक परियोजना के तहत 17 जिलों की 4 लाख हेक्टेयर भूमि और 3 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे. ईआरसीपी परियोजना से नदबई क्षेत्र को पानी उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया.

खेती में सुधार की जरूरत: सीएम शर्मा ने किसानों से खेतों में रासायनिक खाद का उपयोग घटाने, वर्षाजल का संचय और सौर ऊर्जा पंप अपनाने की अपील की. कहा कि मंगला पशु बीमा योजना में 42 लाख पशुओं का निशुल्क बीमा किया. आंगनबाड़ी केंद्रों पर अब 5 दिन दूध उपलब्ध कराया जाएगा. सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने कहा कि छह महीनों में 75 लाख किसानों के लिए योजना शुरू की गई. विधायक जगत सिंह ने सीएम से नदबई में मिनी सचिवालय, बाइपास रोड और सैनिक स्कूल की मांग की. गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम, कृषि मंत्री सुरेश रावत, जिले के सभी विधायक, भाजपा जिलाध्यक्ष मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने सिरोही, अलवर और चित्तौड़गढ़ के किसानों से संवाद किया.

बालाजी मंदिर में दर्शन: सीएम ने शनिवार को दौसा जिले के प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शन किए. सीएम दोपहर करीब 11:20 बजे मीन भगवान मंदिर के पीछे बने हेलीपैड पर उतरे. वहां से वे सीधे सिद्धपीठ मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पहुंचे जहां मंदिर के महंत डॉ. नरेश पुरी ने सीएम की अगवानी की. सीएम ने मंदिर में करीब एक घंटे तक विशेष पूजा की और राज्य की खुशहाली की प्रार्थना की. बालाजी मंदिर के इतिहास में किसी बड़े जनप्रतिनिधि का ऐसे ‘क्लोज्ड दर्शन पूजन’ कम ही देखने को मिलता है. सीएम ने मंदिर के बाहर मीडिया से कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में केंद्र सरकार की हालिया पहल सराहनीय है.‘लोकल फॉर वोकल’ को हमें जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए. इस दौरान जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश, दौसा एसपी सागर राणा, करौली एसपी लोकेश सोनवाल आदि मौजूद थे.

FOURTH INSTALLMENT OF SAMMAN NIDHI
DHANTERAS GIFTS FOR FARMERS
CM BHAJANLAL SHARMA IN NADBAI
CM VISITED MEHANDIPUR BALAJI
CHIEF MINISTER KISAN SAMMAN NIDHI

