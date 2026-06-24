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सीएम भजनलाल का तंज- Tweet-Tweet खेलते हैं कांग्रेस वाले, लेकिन उन्हें MoU और MoA का फर्क नहीं पता, हम दिल्ली से सौगात लाते हैं

पीएम मोदी का पचपदरा रिफाइनरी दौरा तय: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पचपदरा रिफाइनरी परियोजना के लिए प्रस्तावित दौरा तय हो गया है. सीएम भजनलाल शर्मा ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान को कई बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के लिए यह राजस्थान के औद्योगिक और आर्थिक विकास का बड़ा अवसर है.

सीएम शर्मा ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने जयपुर में ऐसी मेट्रो चलाई जो आज तक घाटे में है. उनको ये पता नहीं कि मेट्रो कहां चलानी चाहिए. सिर्फ मेट्रो चलाने से मतलब था. उनकी चलाई हुई मेट्रो आज भी घाटे में चल रही है. अब 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40 किलोमीटर से ज्यादा की मेट्रो लाइन के काम का शुभारंभ करने जा रहे हैं. प्रधानमंत्री ने मेट्रो फेज सेकेंड को लेकर पहले ही कैबिनेट में मंजूरी दे दी है. अब यह जल्द धरातल पर उतरती दिखेगी और राजधानी में आने वाले प्रदेश के सभी लोगों को उसका लाभ मिलेगा.

सीएम ने कांग्रेस के दिल्ली दौरे पर उठाए सवालों पर कहा- हम दिल्ली जाते हैं तो कुछ न कुछ लेकर आते हैं. सांगानेर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने आमजन को पट्टे बांटे, स्वच्छता सिपाहियों को सम्मानित किया और 124 करोड़ के फ्लाईओवर समेत कई परियोजनाओं की नींव रखी. उन्होंने दावा किया कि ढाई साल में 1800 करोड़ के काम हुए, 2000 करोड़ के चल रहे हैं.

जयपुर: सांगानेर में 650 करोड़ के विकास कार्यों के बुधवार को हुए शिलान्यास व लोकार्पण समारोह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा सियासी हमला बोला. यमुना जल समझौते पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत के सवालों का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि 'ट्वीट-ट्वीट खेलने वालों को MoU और MoA का फर्क तक नहीं पता.' उन्होंने तंज कसा कि कांग्रेस ने घाटे में चलने वाली मेट्रो शुरू की, जबकि 4 जुलाई को पीएम मोदी मेट्रो फेज-2 और पचपदरा रिफाइनरी की सौगात देंगे.

सीएम ने कहा कि यह राजस्थान के लिए गर्व का विषय है और लंबे समय से प्रतीक्षित परियोजना अब नए चरण में प्रवेश करने जा रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं, बल्कि पश्चिमी राजस्थान और पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाला महत्वपूर्ण केंद्र बनने जा रही है. उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे और युवाओं को बड़े स्तर पर लाभ मिलेगा. इसी दौरे में पीएम मेट्रो के सेकंड फेज के काम का शुभारंभ करेंगे.

शिविरों से आम जनता को लाभ मिल रहा: सीएम ने कहा कि अगले साल सांगानेर का 500वां स्थापना दिवस मनाएंगे. सांगानेर के मुख्य गेट यहां की प्राचीन धरोहर को दर्शाते हैं. 1350 करोड़ से पानी, बिजली, सड़क का विकास कार्य हो रहा है. 4220 करोड़ के 122 कार्यों का लोकार्पण किया गया है. 124 करोड़ के फ्लाईओवर की नींव रखी गई है. सांगाबाबा, जैन मंदिर, त्रिपोलिया हनुमान मंदिर में 5.50 करोड़ की लागत से भोजनशाला व प्रतीक्षालय का निर्माण होगा. उन्होंने कहा कि इन दिनों पूरे राजस्थान में शहरी सेवा शिविर चलाए जा रहे हैं.

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इससे आम जनता को लाभ मिल रहा है. प्रदेश के विकास के लिए लगातार सरकार काम कर रही है. सरकार का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को लाभ देना है. कई गांवों को दिन में बिजली मिल रही है. मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि 5 साल में जितने काम नहीं हुए उतने तो इस सरकार ने ढाई साल में कर दिए. कई गांवों को दिन में बिजली मिल रही है. सवा लाख नौकरियां दी हैं.

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इन विकास कार्यों का हुआ शिलान्यास: मुख्यमंत्री ने जयपुर-भीलवाड़ा रोड के मुहाना मोड़ जंक्शन पर 124 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले फ्लाईओवर, बंबाला क्षेत्र में 88 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के सीवरेज कार्य, एसटीपी और मुख्य ट्रंक मेन लाइन, भांकरोटा में नवीन ट्रॉमा सेंटर और पृथ्वीराज नगर में सेटेलाइट अस्पताल की नींव रखी.

साथ ही, सड़क, सामुदायिक भवन, सीवर लाइन, पार्क, मोक्षधाम, मंदिर, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों से जुड़े विभिन्न कार्यों का शुभारंभ भी किया. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सीवरेज सफाई के लिए सुपर सकर मशीन, कचरा उठाने के लिए अत्याधुनिक मैकेनिकल लिटर पिकर मशीन तथा स्वच्छ सर्वेक्षण-2026 के प्रति जनजागरूकता के लिए ब्रांडिंग ऑटो को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनकी आवासीय संपत्ति का कानूनी स्वामित्व प्रदान करने के लिए स्वामित्व कार्ड भी वितरित किए.