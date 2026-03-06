ETV Bharat / state

सीएम भजनलाल शर्मा ने UPSC टॉपर अनुज अग्निहोत्री से वीडियो कॉल पर बात की, सफलता पर दी शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ( Photo- CMO )