सीएम भजनलाल शर्मा ने UPSC टॉपर अनुज अग्निहोत्री से वीडियो कॉल पर बात की, सफलता पर दी शुभकामनाएं
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यूपीएससी टॉपर अनुज अग्निहोत्री की वीडियो कॉल पर बात और सफलता पर शुभकामनाएं दी.
Published : March 6, 2026 at 10:33 PM IST
जयपुर: राजस्थान के होनहार युवा अनुज अग्निहोत्री ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त कर प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन किया है. उनकी इस उल्लेखनीय सफलता पर प्रदेश में खुशी और गर्व का माहौल है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीडियो कॉल के माध्यम से अनुज अग्निहोत्री और उनके परिजनों से बातचीत कर उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं.
राजस्थान के लिए गर्व का क्षण: मुख्यमंत्री ने अनुज की उपलब्धि को राजस्थान के लिए गर्व का क्षण बताते हुए कहा कि प्रदेश का हर नागरिक उनकी सफलता पर गर्व महसूस कर रहा है. उन्होंने कहा कि अनुज ने अपनी कड़ी मेहनत, समर्पण और लगन से यह मुकाम हासिल किया है, जो प्रदेश के युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है. सीमित संसाधनों और कठिन प्रतिस्पर्धा के बावजूद जिस धैर्य और संकल्प के साथ उन्होंने तैयारी की, वह आने वाली पीढ़ियों को सिविल सेवा जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं के लिए प्रेरित करेगा.
वीडियो कॉल के दौरान मुख्यमंत्री ने अनुज के परिवारजनों से भी बातचीत की और इस सफलता के लिए उन्हें भी बधाई दी. उन्होंने कहा कि किसी भी विद्यार्थी की उपलब्धि के पीछे परिवार का सहयोग और विश्वास अत्यंत महत्वपूर्ण होता है. अनुज के माता-पिता और परिवार के सदस्यों ने हर कदम पर उनका मनोबल बढ़ाया और उन्हें लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया, जिसका परिणाम आज पूरे देश के सामने है.
बढ़ती सफलता राज्य के उज्ज्वल भविष्य का संकेत: मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की प्रतिभाएं देश के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार अपनी पहचान बना रही हैं. शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रदेश के युवाओं की बढ़ती सफलता राज्य के उज्ज्वल भविष्य का संकेत है. अनुज अग्निहोत्री की उपलब्धि प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी और उन्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रोत्साहित करेगी. उन्होंने अनुज को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि वे अपनी प्रतिभा, संवेदनशीलता और कर्तव्यनिष्ठा के साथ प्रशासनिक सेवा में उत्कृष्ट कार्य करेंगे और समाज के साथ देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे.
