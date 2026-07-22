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जयपुर मेट्रो फेज-2 : सीएम ने किया भूमि पूजन, निर्माण कार्य शुरू, राजधानी के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को मिलेगी नई रफ्तार

मेट्रो फेज-2 का भूमि पूजन करते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ( ETV Bharat Jaipur )