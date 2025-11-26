ETV Bharat / state

सत्ता और संगठन में संवाद: भाजपा कार्यकर्ताओं से बोले सीएम- कांग्रेस के दुष्प्रचारों का जवाब तथ्यों से दें...

भाजपा पदाधिकारियों के साथ सीएम और डिप्टी सीएम ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: अंता उपचुनाव में हार के बाद अब भजनलाल सरकार जनता के बीच पकड़ मजबूत करने में जुट गई. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सत्ता और संगठन के बीच संवाद कर रहे हैं. इसी कड़ी में सीएम ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर भरतपुर और उदयपुर संभाग के भाजपा जिला और मंडल अध्यक्षों एवं कार्यकर्ताओं के साथ संगठन संबंधी विषयों पर चर्चा की. प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ मौजूद रहे. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भाजपा में मेहनती और निष्ठावान कार्यकर्ता संगठन से लेकर और समाज देश की सेवा में तत्पर रहता है. इससे वह सदैव आगे बढ़ता है. सम्मान भी पाता है. विपक्ष झूठे और अनर्गल बयानों के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है. भाजपा के नेता और कार्यकर्त्ता कांग्रेस के दुष्प्रचारों का जवाब तथ्यों से दें. पढ़ें: मंत्री भाजपा कार्यालय में करेंगे जनसुनवाई, सप्ताह में 3 दिन दो-दो मंत्री सुनेंगे समस्याएं 2 वर्षों की उपलब्धियों आमजन तक पहुंचाएं: मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा परिवार की तरह है. हर कार्यकर्ता के लिए पार्टी कार्य सर्वोपरि है. दायित्व पूरी निष्ठा से निभाएं और मंडल स्तर की नियमित बैठकें करें. मेहनती कार्यकर्ता और पदाधिकारी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और 2 वर्षों की उपलब्धियों को सोशल मीडिया एवं अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए आमजन तक पहुंचाएं. पार्टी की रीति और नीति को भी हर वर्ग तक पहुंचाएं. जिलाध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष जनसेवा के साथ समस्या समाधान के लिए कार्य करें.