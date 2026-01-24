ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना गरीब मेधावी बच्चों के लिए मददगार, मुफ्त कोचिंग से संवर रहा भविष्य

मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह ने बताया कि इस सत्र में IIT-JEE के 79, NEET के 64 तथा UPSC के 179 छात्र रजिस्टर्ड है.

Photo Credit: ETV Bharat
बहुत से परिवार के लोग प्राइवेट कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकते. (Photo Credit: ETV Bharat)
वाराणसी: प्रदेश सरकार की 'मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना' निजी कोचिंग संस्थानों को चुनौती दे रही है. यह योजना छात्र-छात्राओं के सपनों को नई उड़ान देने में सफल हो रही है, जहां प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों को मुफ्त कोचिंग दी जा रही है. शिक्षा की गुणवत्ता में निजी कोचिंग संस्थानों से कमी देखने को नहीं मिल रही है. इसका परिणाम यह देखने को मिल रहा है कि छात्र इस योजना के अंतर्गत चल रही कोचिंग में अपना एडमिशन कराना चाह रहे हैं. 'मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना' उन छात्रों के लिए सहायक बन रही है, जिनके पास कोचिंग के लिए पैसे खर्च करने को नहीं हैं.

वाराणसी में 322 छात्र पंजीकृत हैं: एक ओर आज जहां निजी कोचिंग संस्थान शिक्षा के नाम पर अधिक से अधिक फीस वसूलने का काम कर रहे है. वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही 'मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना' ने गरीब और पढ़ने में अच्छे विद्यार्थियों का हाथ थामकर उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रही है.

ऐसे बच्चे जो अपना घर छोड़कर बाहर किसी दूसरे जनपद या राज्य पढ़ने नहीं जा सकते और वे जिनके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं, वे सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का फायदा उठाकर मुफ्त कोचिंग पढ़ रहे हैं. इतना ही नहीं, इसके परिणाम भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं. वाराणसी में कुल 322 छात्र पंजीकृत हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
वाराणसी में कुल 322 छात्र पंजीकृत हैं. (Photo Credit: ETV Bharat)

इन परीक्षाओं की तैयारी में मिलती है मदद: 'मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना' की शुरुआत 16 फरवरी, 2021 को बसंत पंचमी के शुभ अवसर की गई थी. इसके अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक, मुख्य परीक्षाएं एवं साक्षात्कार, एनटीए द्वारा आयोजित जेईई एवं नीट की परीक्षाएं, एनडीए एवं सीडीएस की भर्ती संबंधी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है.

UPSSSC PET-2025 में 96.6 प्रतिशत अंक पाने वाले अभय पांडे ने बताया कि, बहुत से परिवार के लोग प्राइवेट कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकते. बाहर राज्यों में जाकर पढ़ना भी महंगा हो जाता है. यह योजना मेरे जैसे कई छात्रों का भविष्य बनाने में मदद कर रही है.

सरकार कर रही है ये व्यवस्थाएं: 'मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना' के अंतर्गत ऑफलाइन एवं ऑनलाइन (हाइब्रिड) मोड में कक्षाओं का संचालन, ई-लर्निंग प्लेटफार्म, राज्य सरकार में कार्यरत अधिकारियों द्वारा निःशुल्क मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण, गाइडेंस एवं संदेह निवारण, विषय वस्तु विशेषज्ञ, करियर काउंसलिंग, पुस्तकालय की व्यवस्था, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मोटिवेशनल क्लासेस और मॉक साक्षात्कार की भी व्यवस्था रहती है.

ग्रामीण अंचल के और निर्बल आय वर्ग के प्रतिभाशाली एवं मेधावी छात्र, जो संसाधनों की कमी के कारण निजी कोचिंग संस्थानों में प्रवेश लेने में असमर्थ रहते हैं, उन्हें इस कोचिंग सुविधा के अंतर्गत नि:शुल्क कोचिंग व उच्च स्तरीय मार्गदर्शन दिया जाता है.

100 विद्यार्थियों ने हासिल की सफलता: मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह ने बताया कि, ‘मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना’ में इस सत्र में IIT-JEE के 79, NEET के 64 तथा UPSC के 179 छात्र रजिस्टर्ड है. पिछले कुछ वर्षों में इस योजना के माध्यम से 100 से अधिक विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल की है.

वाराणसी में IIT-JEE में 15 से अधिक छात्रों का चयन हुआ, जिनमें से 7 से अधिक विद्यार्थियों ने 90 प्रतिशत से ऊपर अंक प्राप्त किए. इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कोटे से प्रशांत पांडे ने ऑल इंडिया रैंक 173 हासिल किया है. इसके साथ ही, UPSSSC द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा प्रतियोगिता (PET)-2025 में भी 9 छात्रों का अच्छे अंकों के साथ चयन हुआ है.

ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास, नियमित टेस्ट पेपर: समाज कल्याण अधिकारी गिरीश चंद्र दुबे ने बताया कि महात्मा काशी विद्यापीठ एवं संत अतुलानंद कॉलेज, होलापुर में संचालित कक्षाओं में 33 इम्पैनल्ड अनुभवी शिक्षक व प्रशिक्षक हैं. इनमें प्रशासनिक अधिकारी, इंजीनियर, डॉक्टर और विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ शामिल हैं. ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाएं, नियमित टेस्ट पेपर, मॉक इंटरव्यू तथा यूट्यूब के माध्यम से भी कक्षाएं संचालित की जाती हैं.

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए वाईफाई की सुविधा, पुस्तकालय और विभिन्न प्रतियोगिता की तैयारी के लिए पुस्तकें उपलब्ध हैं. विद्यार्थियों को दिल्ली, प्रयागराज, वाराणसी जैसे शिक्षा के प्रमुख केंद्रों से आए अनुभवी शिक्षक समय-समय पर मार्गदर्शन देते रहते हैं.

