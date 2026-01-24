ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना गरीब मेधावी बच्चों के लिए मददगार, मुफ्त कोचिंग से संवर रहा भविष्य

वाराणसी: प्रदेश सरकार की 'मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना' निजी कोचिंग संस्थानों को चुनौती दे रही है. यह योजना छात्र-छात्राओं के सपनों को नई उड़ान देने में सफल हो रही है, जहां प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों को मुफ्त कोचिंग दी जा रही है. शिक्षा की गुणवत्ता में निजी कोचिंग संस्थानों से कमी देखने को नहीं मिल रही है. इसका परिणाम यह देखने को मिल रहा है कि छात्र इस योजना के अंतर्गत चल रही कोचिंग में अपना एडमिशन कराना चाह रहे हैं. 'मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना' उन छात्रों के लिए सहायक बन रही है, जिनके पास कोचिंग के लिए पैसे खर्च करने को नहीं हैं. वाराणसी में 322 छात्र पंजीकृत हैं: एक ओर आज जहां निजी कोचिंग संस्थान शिक्षा के नाम पर अधिक से अधिक फीस वसूलने का काम कर रहे है. वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही 'मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना' ने गरीब और पढ़ने में अच्छे विद्यार्थियों का हाथ थामकर उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रही है. ऐसे बच्चे जो अपना घर छोड़कर बाहर किसी दूसरे जनपद या राज्य पढ़ने नहीं जा सकते और वे जिनके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं, वे सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का फायदा उठाकर मुफ्त कोचिंग पढ़ रहे हैं. इतना ही नहीं, इसके परिणाम भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं. वाराणसी में कुल 322 छात्र पंजीकृत हैं. वाराणसी में कुल 322 छात्र पंजीकृत हैं. (Photo Credit: ETV Bharat) इन परीक्षाओं की तैयारी में मिलती है मदद: 'मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना' की शुरुआत 16 फरवरी, 2021 को बसंत पंचमी के शुभ अवसर की गई थी. इसके अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक, मुख्य परीक्षाएं एवं साक्षात्कार, एनटीए द्वारा आयोजित जेईई एवं नीट की परीक्षाएं, एनडीए एवं सीडीएस की भर्ती संबंधी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है. UPSSSC PET-2025 में 96.6 प्रतिशत अंक पाने वाले अभय पांडे ने बताया कि, बहुत से परिवार के लोग प्राइवेट कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकते. बाहर राज्यों में जाकर पढ़ना भी महंगा हो जाता है. यह योजना मेरे जैसे कई छात्रों का भविष्य बनाने में मदद कर रही है.