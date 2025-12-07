ETV Bharat / state

CJI सूर्यकांत ने हरियाणा की जेलों में स्किल डेवलपमेंट, पॉलिटेक्निक कोर्स का किया शुभारंभ, बोले- 'एंटी ड्रग्स कैंपेन अच्छी पहल'

CJI Suryakant in Gurugram ( Etv Bharat )

गुरुग्राम: शनिवार को हरियाणा की अलग-अलग जेलों में कैदियों के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स और ITI-लेवल के वोकेशनल प्रोग्राम शुरू किए गए. भारत के चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत ने गुरुग्राम की जिला जेल भोंडसी से 'एम्पावरिंग लाइव्स बिहाइंड बार्स, रियल चेंज: द न्यू पैराडाइम ऑफ करेक्शनल जस्टिस' प्रोजेक्ट के तहत इन पहलों का उद्घाटन किया. इसके तहत हरियाणा की जेलों में स्किल डेवलपमेंट सेंटर, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा प्रोग्राम और ITI-लेवल के वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स औपचारिक रूप से शुरू किए गए. नशा विरोधी जागरुकता अभियान की शुरुआत: इन पहलों का मकसद स्ट्रक्चर्ड शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के जरिए करेक्शनल इकोसिस्टम को नया रूप देना है. इसी कार्यक्रम के दौरान, CJI सूर्यकांत ने पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में एक महीने तक चलने वाला राज्यव्यापी नशा विरोधी जागरूकता अभियान भी शुरू किया, जिसे राज्य में बढ़ते नशे की लत की चुनौती का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया था. CJI सूर्यकांत ने हरियाणा की जेलों में स्किल डेवलपमेंट, पॉलिटेक्निक कोर्स का किया शुभारंभ (Etv Bharat) CJI सूर्यकांत ने जताई चिंता: CJI ने एक अहम चिंता पर जोर देते हुए कहा कि जब लोग जेल से बाहर निकलकर बिना पर्याप्त सहारे के समाज में लौटते हैं, तो उनका दोबारा समाज में शामिल होना ना केवल मुश्किल होता है, बल्कि खतरनाक रूप से अनिश्चित भी हो जाता है. बिना गाइडेंस के, कई लोग हाशिए पर जाने और कानून के साथ नए सिरे से टकराव के चक्र में फंस जाते हैं.