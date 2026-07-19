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मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा का कांकेर दौरा, जिला सत्र कोर्ट को किया औचक निरीक्षण, वकीलों से भी बात

CJ रमेश सिन्हा ने अदालती शाखाओं का बारीकी से जायजा लिया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांकेर: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने रविवार को कांकेर जिला एवं सत्र न्यायालय का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने कोर्ट परिसर की अलग-अलग शाखाओं में जाकर वहां की कामकाज प्रणाली को देखा. मुख्य न्यायाधीश का यह दौरा अदालती कामकाज में तेजी लाने और वहां की व्यवस्थाओं को आम जनता के लिए और अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से हुआ.

निरीक्षण के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने केवल मुख्य कोर्ट रूम ही नहीं, बल्कि न्यायालय की छोटी-बड़ी कई शाखाओं का बारीकी से मुआयना किया. उन्होंने परिवार न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, मालखाना, रिकॉर्ड रूम (अभिलेखागार), कंप्यूटर सर्वर रूम और लाइब्रेरी का जायजा लिया. इसके अलावा उन्होंने खास तौर पर कोर्ट में आने वाली महिलाओं के लिए बने 'पीड़िता विश्राम कक्ष' और बच्चों के लिए तैयार 'किलकारी कक्ष' का भी अवलोकन किया.

वकीलों और कर्मचारियों से सीधी बातचीत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

व्यवस्था दुरुस्त करने के कड़े निर्देश

अदालत की विभिन्न शाखाओं और फाइलों के रखरखाव को देखने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि कोर्ट की सभी व्यवस्थाओं को और ज्यादा प्रभावी, पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाया जाए ताकि न्याय प्रक्रिया में किसी भी तरह की देरी न हो. उन्होंने फाइलों के डिजिटलीकरण और स्कैनिंग केंद्र के काम को भी देखा और डिजिटल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने पर जोर दिया.

कोर्ट परिसर में पौधरोपण भी किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वकीलों और कर्मचारियों से सीधी बातचीत

अदालती व्यवस्था का मुआयना करने के बाद मुख्य न्यायाधीश कोर्ट के कॉन्फ्रेंस हॉल पहुंचे. वहां उन्होंने जिले के न्यायिक अधिकारियों, स्थानीय वकीलों (अधिवक्ताओं) और न्यायालय के कर्मचारियों से मुलाकात की. मुख्य न्यायाधीश ने उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना और कहा कि न्यायपालिका को मजबूत बनाने में वकीलों और कर्मचारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है.

कोर्ट परिसर पहुंचने पर मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा का स्वागत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्वागत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश

कोर्ट परिसर पहुंचने पर मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा का फूल-मालाओं और गुलदस्ता भेंट कर गर्मजोशी से स्वागत किया गया. इस मौके पर जिले के प्रधान न्यायाधीश संजीव कुमार टामक, कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर और एसपी निखिल राखेचा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. अपने दौरे के अंत में मुख्य न्यायाधीश ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत कोर्ट परिसर में पौधरोपण भी किया.