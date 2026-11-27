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जस्टिस एमएस सोनक को भावुक विदाईः 28 नवंबर से जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद संभालेंगे झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी

फुल कोर्ट फेयरवेल रेफरेंस (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस महेश शरदचंद्र सोनक शुक्रवार, 27 नवंबर को सेवानिवृत्त हो गये. उनके सम्मान में शुक्रवार को हाईकोर्ट में फुल कोर्ट फेयरवेल रेफरेंस आयोजित किया गया.

इस दौरान न्यायपालिका से जुड़े कई वरिष्ठ पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं ने जस्टिस सोनक के कार्यकाल, उनके न्यायिक फैसलों और हाईकोर्ट के प्रशासनिक नेतृत्व की सराहना की. वहीं, अपने विदाई भाषण में जस्टिस सोनक ने न्यायिक सफर से जुड़े कई अनुभव साझा किए. इस दौरान वह अपने पिता और बड़े भाई को याद करते हुए भावुक भी हो गए.