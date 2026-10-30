देवघर आएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, बाबा बैद्यनाथ मंदिर में करेंगे पूजा-अर्चना
(CJI Surya Kant will visit Deoghar) मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आगामी 2 नवंबर को देवघर का दौरा करेंगे. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.
Published : October 30, 2026 at 9:20 PM IST
देवघर: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत का आगामी 2 नवंबर को देवघर आगमन प्रस्तावित है. उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. मुख्य न्यायाधीश के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था, वीआईपी प्रोटोकॉल और अन्य आवश्यक प्रशासनिक तैयारियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
2 घंटे देवघर में रुकेंगे सीजेआई
मुख्य न्यायाधीश के दो घंटे के इस संक्षिप्त दौरे के दौरान बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करने का कार्यक्रम है. इसके बाद वह राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की ओर से आयोजित जागरुकता कार्यक्रम में शामिल होंगे. इस कार्यक्रम के माध्यम से आम लोगों को विधिक सेवाओं और न्याय से संबंधित सुविधाओं के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया जाएगा.
मुख्य न्यायाधीश बाबा बैद्यनाथ मंदिर में करेंगे पूजा-अर्चना
मुख्य न्यायाधीश के आगमन को लेकर जिला प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्क है. उनके निर्धारित कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा मानकों और वीआईपी प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जाएगा. वहीं, बाबा बैद्यनाथ मंदिर में उनके पूजा-अर्चना करने के दौरान सुरक्षा के दृष्टिकोण से अनधिकृत प्रवेश पर रोक रहेगी. इस दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और कार्यक्रम को व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं.
आवश्यक तैयारियां पूरी की जाएंगी
इस संबंध में देवघर के उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने बताया कि अर्नब चक्रवात के कारण पिछले दो दिनों में तैयारियों के दौरान कुछ बाधाएं आई थीं. हालांकि, प्रशासन अब निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तैयारियों को गति दे रहा है. उन्होंने कहा कि अगले दो दिनों में मुख्य न्यायाधीश के आगमन से संबंधित प्रोटोकॉल के अनुरूप सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी.
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