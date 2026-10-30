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देवघर आएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, बाबा बैद्यनाथ मंदिर में करेंगे पूजा-अर्चना

CJI के देवघर आगमन को लेकर देवघर प्रशासन अलर्ट ( Etv Bharat )

देवघर: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत का आगामी 2 नवंबर को देवघर आगमन प्रस्तावित है. उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. मुख्य न्यायाधीश के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था, वीआईपी प्रोटोकॉल और अन्य आवश्यक प्रशासनिक तैयारियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

2 घंटे देवघर में रुकेंगे सीजेआई