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"जजों के जजमेंट में नहीं होता AI का इस्तेमाल", हरियाणा के भिवानी में बोले CJI सूर्यकांत

भिवानी : हरियाणा के भिवानी पहुंचे भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का प्रयोग न्यायधीशों के द्वारा अपने फैसले में नहीं होता, जबकि अन्य न्यायिक प्रणालियों में ये एक यूजफूल टूल है. एआई में कई महत्वपूर्ण सकारात्मक बिंदु है. लेकिन इसमें कुछ नकारात्मक पक्ष भी है. इसके लिए जरूरी प्रिवेंटिव स्टेप भी लिए जा रहे हैं.

छात्र-छात्राओं को डिग्रियां बांटी : भिवानी जिले के गांव प्रेमनगर स्थित चौ. बंसीलाल विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष ने 500 के लगभग छात्र-छात्राओं को डिग्रियां बांटी जिनमें 43 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल, 12 को पीएचडी डिग्रियां भी दी गई. इस मौके पर भारत के मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि ग्रामीण परिवेश के छात्रों के लिए सफलता के मापदंड ज्यादा सख्त होते हैं. इसके लिए उन्हें अधिक मेहनत और निष्ठा से कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि ग्रामीण परिवेश के छात्रों के परिणाम बेहतर आए. चौ. बंसीलाल विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष और शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह ढांडा भी उनके साथ मौजूद रहे.