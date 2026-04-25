"जजों के जजमेंट में नहीं होता AI का इस्तेमाल", हरियाणा के भिवानी में बोले CJI सूर्यकांत
हरियाणा के भिवानी पहुंचे भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि न्यायधीशों के फैसलों में एआई का इस्तेमाल नहीं होता है.
Published : April 25, 2026 at 6:01 PM IST
भिवानी : हरियाणा के भिवानी पहुंचे भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का प्रयोग न्यायधीशों के द्वारा अपने फैसले में नहीं होता, जबकि अन्य न्यायिक प्रणालियों में ये एक यूजफूल टूल है. एआई में कई महत्वपूर्ण सकारात्मक बिंदु है. लेकिन इसमें कुछ नकारात्मक पक्ष भी है. इसके लिए जरूरी प्रिवेंटिव स्टेप भी लिए जा रहे हैं.
छात्र-छात्राओं को डिग्रियां बांटी : भिवानी जिले के गांव प्रेमनगर स्थित चौ. बंसीलाल विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष ने 500 के लगभग छात्र-छात्राओं को डिग्रियां बांटी जिनमें 43 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल, 12 को पीएचडी डिग्रियां भी दी गई. इस मौके पर भारत के मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि ग्रामीण परिवेश के छात्रों के लिए सफलता के मापदंड ज्यादा सख्त होते हैं. इसके लिए उन्हें अधिक मेहनत और निष्ठा से कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि ग्रामीण परिवेश के छात्रों के परिणाम बेहतर आए. चौ. बंसीलाल विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष और शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह ढांडा भी उनके साथ मौजूद रहे.
"जजमेट देते वक्त एआई का इस्तेमाल नहीं होता": इस मौके पर उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की विभिन्न प्रणालियों में एआई का प्रयोग होता है लेकिन जजमेंट देते समय एआई का प्रयोग नहीं होता. न्यायाधीश अपने विवेक के आधार पर फैसला देते हैं. वहीं बड़ी संख्या में न्यायालयों में केस पेंडिंग रहने के सवाल पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि अब ऐसी स्थिति नहीं है और आने वाले समय में इसमें और भी सुधार देखने को मिलेगा.
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App
ये भी पढ़ें : रोहतक में एमडीयू के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए CJI सूर्यकांत, बोले 'जीवन में सफलता के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण, कड़ी मेहनत आवश्यक है'
ये भी पढ़ें : सीजेआई सूर्यकांत ने वकील को चेतावनी दी, मेरी अदालत में दुर्व्यवहार न करें