छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीष पहुंचे राजनांदगांव, जिला अदालत के काम-काज को देखा
चीफ जस्टिस ने डिजिटल सुविधाओं की जानकारी ली और स्वच्छा के साथ जवाबदेही पर जोर दिया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 2, 2026 at 12:08 PM IST
राजनांदगांव: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायालय, राजनांदगांव पहुंचे. चीफ जस्टिस ने अदालत का विस्तृत निरीक्षण कर न्यायिक प्रक्रिया और इंफ्रास्ट्रक्चर सहित मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली. इस दौरान उन्होंने न्यायालय परिसर में संचालित विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया और न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं तथा कर्मचारियों से बातचीत कर व्यवस्थाओं की जानकारी हासिल की.
राजनांदगांव पहुंचे मुख्य न्यायाधीष
निरीक्षण के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने अलग-अलग बने न्यायालय भवन के कक्षों, सेंट्रल प्रोसेस अनुभाग, सर्वर, लोकल एरिया नेटवर्क (एलएएन), वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली, अभिलेखागार, मालखाना, लेखा शाखा, प्रशासनिक अनुभाग, डिजिटलीकरण एवं स्कैनिंग केंद्र, पीड़ित विश्राम कक्ष और क्लर्क विश्राम कक्ष सहित अन्य व्यवस्थाओं को देखा. मुख्य न्यायाधीष ने इंफ्रास्ट्रक्टर और सुविधाओं से जुड़े कई सवाल भी किए.
जवाबदेही और स्वच्छता पर जोर
मुख्य न्यायाधीश ने न्यायालयीन कार्यों में कार्यकुशलता, जवाबदेही तथा परिसर में स्वच्छता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया. उन्होंने न्यायिक व्यवस्था को अधिक नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए आधुनिक तकनीक के प्रभावी उपयोग और पेपरलेस कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया. निरीक्षण के दौरान न्यायमूर्ति सिन्हा ने कहा कि न्यायालयीन अधोसंरचना को मजबूत करना और न्याय प्रणाली में नई तकनीकों को शामिल करना उनकी प्राथमिकताओं में है. उन्होंने विश्वास जताया कि इससे न्यायिक व्यवस्था अधिक पारदर्शी, प्रभावी और आम नागरिकों के लिए सुलभ बनेगी.
समस्त न्यायिक अधिकारी रहे मौजूद
मुख्य न्यायाधीष के दौरे के अवसर पर उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल, ज्वाइंट रजिस्ट्रार (न्यायिक), प्रोटोकॉल अधिकारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिले के समस्त न्यायिक अधिकारी, जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी एवं अधिवक्ता, जिला प्रशासन, लोक निर्माण विभाग, पुलिस विभाग तथा न्यायालयीन कर्मचारी मौजूद रहे.
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