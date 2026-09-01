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जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 30 वें मुख्य न्यायाधीश बने

सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने अपनी 31 अगस्त 2026 को हुई बैठक में जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है. सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान हाईकोर्ट और जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के लिए भी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की है. सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम वाली की इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के साथ सुप्रीम कोर्ट के चार अन्य जज भी शामिल थे.

जबलपुर: सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने 31 अगस्त को एक बैठक में गुजरात हाईकोर्ट के जज जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है. जबलपुर में फिलहाल जस्टिस विवेक रूसिया मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के प्रभारी चीफ जस्टिस थे. यह पद जस्टिस संजीव सचदेवा के सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद से खाली हो गया था.

जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे का जन्म 16 जुलाई 1969 में हुआ था. उन्होंने बीएससी केमिस्ट्री और 1990 में एलएलबी की थी और 1993 से गुजरात में वकालत कर रहे थे. 2016 में उन्हें गुजरात हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था. जस्टिस अल्पेश यशवंत ने गुजरात राज्य सरकार के साथ लंबे समय तक काम किया है. वे साल 2002 से 2007 तक एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर रहे हैं. इसके साथ ही वे सेंट्रल एक्साइज और कस्टम डिपार्टमेंट के स्टैंडिंग काउंसिल रहे हैं.

जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 30 वें मुख्य न्यायाधीश होंगे. जबलपुर में वह पूर्व चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा की जगह लेंगे. जस्टिस संजीव सचदेवा के जाने के बाद जस्टिस विवेक रूसिया मध्य प्रदेश के अस्थाई मुख्य न्यायाधीश बनाये गए थे.

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जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे को गुजरात हाईकोर्ट से मध्य प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है. वहीं, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज जस्टिस संजय के अग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है. इसके साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है.