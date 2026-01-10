ETV Bharat / state

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने बरवाला में किया नई अदालत का शुभारंभ, कोर्ट कॉम्प्लेक्स की रखी आधारशिला

हिसारः भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि "सभी व्यक्तियों को जल्द न्याय मिले, इसके लिए उनके नजदीक अदालतें स्थापित की जा रही है. अदालतें जितनी नजदीक होगी, उतना ही व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्याय की लड़ाई लड़ सकता है." मुख्य न्यायाधीश बरवाला में शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे. इससे पहले न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने बरवाला में बनी अदालत का शुभारंभ किया. उसके साथ ही बनने वाले नए कोर्ट कॉम्पलेक्स की आधारशिला रखी. उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए मौके पर पौधारोपण भी किया.

'नई अदालतों की स्थापना का मूल उद्देश्य एक्सेस टू जस्टिस': न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि "नई अदालतों की स्थापना का मूल उद्देश्य एक्सेस टू जस्टिस यानी आम नागरिक तक न्याय को सरल, सुलभ और सस्ता बनाना है." उन्होंने हरियाणा सरकार को बधाई देते हुए कहा कि "बरवाला और नारनौंद में सोमवार से न्यायिक कार्य प्रारंभ हो जाएगा. उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं ने प्रत्येक राज्य में हाईकोर्ट की व्यवस्था इसी सोच के साथ की थी कि नागरिकों को अपने मौलिक, नागरिक और मानवाधिकारों के लिए दिल्ली तक न जाना पड़े, बल्कि वे अपने ही राज्य में न्याय प्राप्त कर सकें."

'आमजन को गुणवत्तापूर्वक न्याय भी मिलना चाहिए': न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने हरियाणा सरकार का आभार जताते हुए कहा कि "राज्य सरकार ने न्यायिक अवसंरचना के विकास में सदैव सहयोग किया है." उन्होंने बताया कि अपने कार्यकाल के दौरान वे हाईकोर्ट की बिल्डिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे और हरियाणा में कई न्यायिक परिसरों के निर्माण में सरकार से समय पर आर्थिक सहायता मिली." उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि "पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मार्गदर्शन में न्यायिक अधिकारी आम आदमी के कष्टों को समझते हुए न्याय प्रदान करेंगे और गुणवत्ता पूर्ण न्याय देने में प्रदेश देश में अग्रणी बनेगा. न्याय आपके द्वार की अवधारणा पर चलते हुए आमजन के पास न्यायिक परिसरों का निर्माण किया जा रहा है, जोकि गरीब व्यक्तियों के लिए न्याय प्राप्त करने में काफी कारगर साबित हो रहे है, जहां निरंतर आधारभूत संरचना का विकास हो रहा है. आमजन को गुणवत्तापूर्वक न्याय भी मिलना चाहिए."

'आज का दिन हिसार जिला के लिए गौरव का दिन है': कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत का अपनी पैतृक धरती पर आगमन पर स्वागत करते हुए कहा कि "आज का दिन हिसार जिला के लिए गौरव का दिन है. अपनी न्यायिक सूझबूझ से न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने हरियाणा के साथ-साथ देश का मान बढ़ाया है. आज वे न्यायिक प्रक्रिया में सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे है जोकि युवाओं के लिए प्रेरणादायक है. प्रदेश सरकार न्याय ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है. न्याय की चौखट आम जन तक पहुंच रही है, अब लोगों को न्याय के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा."

मुख्य न्यायाधीश को स्मृति चिन्ह भेंट कियाः कार्यक्रम में बार प्रधान दिनेश सैनी ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत को स्मृति चिन्ह भेंट किया. इस अवसर पर विधायक रणधीर पनिहार, उपायुक्त महेंद्र पाल, एसपी शशांक आनंद, पूर्व सांसद डी.पी. वत्स, पूर्व मंत्री अनूप धानक, एसडीएम वेद प्रकाश, एडवोकेट मनोज, एडवोकेट नवदीप चहल सहित अन्य अधिवक्ता गण मौजूद रहे.