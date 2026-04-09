बारिश से पहले NH 343 को चलने योग्य बनाने के निर्देश, CE ने लगाई फटकार
राष्ट्रीय राजमार्ग 343 पर चल रहे निर्माण कार्यों का एनएच के मुख्य अभियंता ने निरीक्षण किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 9, 2026 at 9:36 AM IST|
Updated : April 9, 2026 at 9:46 AM IST
सरगुजा : अपने दो दिवसीय प्रवास पर पहुंचे सीई ने निर्माण कार्यों की जानकारी लेने के साथ ही कंसल्टेंट कंपनी के अथॉरिटी इंजीनियर को स्पष्ट निर्देश दिए है कि निर्माण की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा. उन्होंने निर्माण कार्यों को समय सीमा पर पूर्ण करने के निर्देश दिए है. उन्होंने कहा है कि बारिश शुरू होने से पहले गिट्टी वाला काम पूर्ण कर लिया जाए ताकि लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना ना करना पड़े.
एनएच के सीई का सरगुजा दौरा
राष्ट्रीय राजमार्ग के मुख्य अभियंता ज्ञानेश्वर कश्यप सरगुजा के दो दिवसीय प्रवास पर पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 130 और 43 का निरीक्षण किया. इसके साथ ही मुख्य रूप से उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 343 के कार्यों की जानकारी ली. सीई ने एनएच ईई आरडी ताम्ब्रे के साथ रजपुरी खुर्द से पस्ता पाढ़ी और बलरामपुर से रामानुजगंज के चल रहे कार्यों का जायजा लिया. इस दौरान यह जानकारी आई कि रजपुरी खुर्द से पाढ़ी के बीच अर्थ वर्क, पाइप पुलिया, बॉक्स कलवट के काम होने है. इसके साथ ही रामानुजगंज के बीच जीएसबी का काम चल रहा है और कुछ स्थानों पर ट्रायल के लिए डामरीकरण भी कराया जा रहा है.
सीई ने निर्माण एजेंसी के प्लांट का निरीक्षण किया. एनएच ईई आरडी ताम्ब्रे ने बताया कि एनएच पर वर्तमान में 10-12 प्रतिशत काम हुआ है और बारिश तक गिट्टी वाला काम करना है. ऐसे में सीई ने बारिश से पहले सब ग्रेस का काम पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि बारिश के समय लोगों को आवगमन में परेशानी का सामना ना करना पड़े. बता दें कि एनएच 343 पर रजपुरी खुर्द से पाढ़ी के बीच 49 किलोमीटर सड़क के लिए 397.44 करोड़, बड़की महरी से रामानुजगंज के बीच 29.430 किलोमीटर सड़क के लिए 199.05 करोड़ व संजय नगर से राजपुरीखुर्द के बीच 13.700 किलोमीटर बाईपास सड़क निर्माण के लिए 149.94 किलोमीटर सड़क निर्माण की स्वीकृति दी गई है.
अथॉरिटी इंजीनियर को लगाई फटकार, ठेकेदार को निर्देश
बताया जा रहा है कि एनएच के सीई कश्यप ने कंपनी के प्लांट के साथ ही अर्थ वर्क में कम्पैक्शन, सब ग्रेड की ग्रेडिंग की जांच की. इस दौरान उन्होंने ठेकेदर और कंसल्टेंट एजेंसी के अथॉरिटी इंजीनियर को फटकार लगाते हुए स्पष्ट दिए कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए. सड़क का निर्माण तय किए गए मानकों के अनुरूप किया जाए. वहीं उन्होंने सड़क में सुरक्षा मानकों का भी पालन करने के निर्देश दिए. ठेकेदार द्वारा जगह जगह सड़क पर बड़े बड़े पेड़ों के डंगाल गिराकर छोड़ दिया गया ताकि लोग उस लेन में आवागमन नहीं कर पाए. ऐसे में दुर्घटना की संभावना बनी हुई है. सीई ने ठेकेदार को संकेतक लगाने और सुरक्षा मानकों का ख्याल रखने के निर्देश दिए है.
राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे कार्यों का सीई ने निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने ठेकेदार और कंसल्टेंट कंपनी के अथॉरिटी इंजीनियर को गुणवत्ता का पूर्ण ख्याल रखने के निर्देश दिए. इसके साथ ही बारिश से पहले एनएच को चलने योग्य बनाने के लिए गिट्टी वाला काम पूर्ण करने लक्ष्य दिया गया है. हम इस दिशा में प्रयास कर रहे है- आरडी ताम्ब्रे, ईई, एनएच
लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना
राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे निर्माण की रफ्तार और गुणवत्ता को लेकर अभी से सवाल उठ रहे है. सड़क निर्माण की गति काफी धीमी है ऐसे में इस बार बारिश के समय लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इसके साथ ही वर्तमान में निर्माणाधीन सड़क से उड़ती धूल लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है. निर्माण के दौरान कई स्थानों पर डायवर्शन मार्ग नहीं बनाया गया है. सड़क निर्माण के दौरान वाइब्रेटर मशीन सड़क को समतल नहीं किया जा रहा है जिससे लोगों को परेशानी हो रही है.