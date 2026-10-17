'अरब सागर में तेल टैंकर पर 4-5 ड्रोन हमले, 22 क्रू मेंबर्स को बचाया गया', कानपुर लौटे चीफ इंजीनियर नितिन शुक्ला
लखनऊ एयरपोर्ट पर परिजनों ने फूल-माला पहनाकर स्वागत किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 10:11 PM IST
कानपुर : अरब सागर में शारजाह के पास पनामा के तेल टैंकर पर हुए भीषण हमले के बाद कानपुर निवासी नितिन शुक्ला शनिवार को सकुशल अपने घर लौट आए हैं. श्याम नगर स्थित उनके घर पहुंचते ही परिजनों और स्थानीय लोगों ने फूल-मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया. इस दौरान परिजनों की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े.
चीफ इंजीनियर नितिन शुक्ला को रिसीव करने के लिए उनके परिजन सुबह ही लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच गए थे. घर लौटने के बाद नितिन ने उस खौफनाक रात की आपबीती साझा की. उन्होंने बताया कि 9 अक्टूबर को जहाज पर पहला ड्रोन हमला हुआ था, जिसके बाद कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पा लिया गया था.
उन्होंने बताया कि अगले दिन यानी 10 अक्टूबर की शाम को जहाज पर चार से पांच ड्रोन और मिसाइलें दागी गईं. हमलों के दौरान नितिन और उनका पूरा क्रू इंजन रूम के अंदर ही मौजूद था. उन्होंने बताया कि लगातार हुए हमलों से तेल टैंकर में भीषण आग भड़क उठी. हालात इतने बेकाबू हो गए कि जान बचाने के लिए चालक दल को तुरंत जहाज छोड़ना पड़ा.
उन्होंने बताया कि सभी नाविक इमरजेंसी लाइफबोट के सहारे समुद्र में उतरे. लाइफबोट के जरिए लगभग 4 से 5 मील का सफर तय करने के बाद वहां के कोस्टगार्ड ने उन्हें सुरक्षित रेस्क्यू किया. इसके बाद उन्हें एक मिलिट्री बेस ले जाया गया और फिर कंपनी के अधिकारियों की मदद से सुरक्षित होटल में ठहराया गया.
उन्होंने कहा कि जान बचाने की हड़बड़ाहट में नाविकों के बैग, मोबाइल, जरूरी दस्तावेज और पासपोर्ट जहाज पर ही छूट गए, जो बाद में आग में पूरी तरह जलकर खाक हो गए. समुद्र के पानी में फोन खराब होने के कारण शुरुआती कुछ दिनों तक परिजनों से कोई संपर्क नहीं हो पाया था, जिससे घरवाले बेहद चिंतित थे. हालांकि, बाद में नए फोन और अन्य व्यवस्था होने पर उन्होंने परिजनों को अपनी कुशलता की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि राहत की बात यह है कि इस बड़े हमले के बावजूद जहाज पर सवार सभी 22 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है.
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