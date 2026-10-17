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'अरब सागर में तेल टैंकर पर 4-5 ड्रोन हमले, 22 क्रू मेंबर्स को बचाया गया', कानपुर लौटे चीफ इंजीनियर नितिन शुक्ला

कानपुर लौटे चीफ इंजीनियर नितिन शुक्ला ( Photo credit: परिजन )

कानपुर : अरब सागर में शारजाह के पास पनामा के तेल टैंकर पर हुए भीषण हमले के बाद कानपुर निवासी नितिन शुक्ला शनिवार को सकुशल अपने घर लौट आए हैं. श्याम नगर स्थित उनके घर पहुंचते ही परिजनों और स्थानीय लोगों ने फूल-मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया. इस दौरान परिजनों की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े.

कानपुर लौटे चीफ इंजीनियर नितिन शुक्ला (Video credit: परिजन) चीफ इंजीनियर नितिन शुक्ला को रिसीव करने के लिए उनके परिजन सुबह ही लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच गए थे. घर लौटने के बाद नितिन ने उस खौफनाक रात की आपबीती साझा की. उन्होंने बताया कि 9 अक्टूबर को जहाज पर पहला ड्रोन हमला हुआ था, जिसके बाद कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पा लिया गया था.