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अन्य राज्य में SIR प्रक्रिया द्वारा निबंधित झारखंड के वोटर मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं नाम! जानें, प्रक्रिया

रांची में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने झारखंड में चल रहे एसआईआर कार्य की समीक्षा की.

Chief Electoral Officer reviews ongoing SIR work in Jharkhand at Ranchi
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने एसआईआर कार्य की समीक्षा की. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 25, 2026 at 7:55 PM IST

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रांचीः यदि आपका नाम झारखंड के अलावा दूसरे राज्य में हुए एसआईआर के दौरान वहां वोटर लिस्ट में शामिल है तो घबराने की जरूरत नहीं है. आप झारखंड के वोटर लिस्ट में भी नाम शामिल करवा सकते हैं.

इसके लिए आपको चुनाव आयोग के द्वारा जारी फार्म 8 को भरकर देना होगा जिसके जरिए आपका नाम ट्रांसफर हो जाएगा. यह बातें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने शनिवार को निर्वाचन सदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक कर मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा के दौरान कहा.

इस समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि राज्य में चल रहे पुनरीक्षण अभियान के तहत 29 जुलाई तक 'इन्यूमरेशन फेज' के सभी कार्यों को हर हाल में पूरा कर लिया जाए. के. रवि कुमार ने कहा कि कुछ मतदाता झारखंड में निवास करते है, परंतु किसी कारण से अन्य राज्य जैसे बिहार एवं पश्चिम बंगाल के एसआईआर में वहां के मतदाता सूची में निबंधित हो गए हैं.

ऐसे मतदाता यदि अपना नाम वर्तमान में झारखण्ड में चल रहे एसआईआर के क्रम में यहां के मतदाता सूची में स्थानांतरित करना चाहते हैं, तो वैसे मतदाता दावा-आपत्ति अवधि में 5 अगस्त के बाद, फॉर्म-8 एवं घोषणा-पत्र भरकर इच्छानुसार झारखंड की मतदाता सूची में अपना नाम स्थानांतरित कर सकते हैं.

उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतीय पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से जुड़े यह आवश्यक है. इसके साथ-साथ मतदाता सूची की शुद्धता के लिए किसी भी मतदाता का नाम केवल एक विधानसभा क्षेत्र में एक बार ही अंकित हो इसकी डुप्लीकेसी नहीं हो इसे भी सुनिश्चित करना है.

इन्यूमरेशन फेज के अब केवल हैं चार दिन शेष

राज्य में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत इन्यूमरेशन फेज के अब केवल चार दिन शेष बचे हैं. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार राज्य के अधिकतर पात्र मतदाताओं ने फॉर्म भरकर जमा कर दिया है लेकिन कुछ मतदाताओं के फॉर्म हस्ताक्षर न होने या अन्य विशेष कारणों से लंबित हैं. उन्होंने सभी पात्र भारतीय नागरिकों से अपील की है कि वे अपना इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर और हस्ताक्षर करके तुरंत अपने बीएलओ के पास जमा कराएं, जिससे ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन में प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक का नाम शामिल किया जा सके.

उन्होंने कहा कि प्रत्येक इन्यूमरेशन फॉर्म के ऊपर बीएलओ का नाम एवं मोबाइल नम्बर अंकित है आवश्यकतानुसार बीएलओ से संपर्क कर अपना इन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि 1950 टोलफ्री अथवा ECINET के "बुक ए कॉल" माध्यम से मतदाताओं से आ रहे शिकायतों का त्वरित रूप से निष्पादन करें इसके साथ-साथ कॉल बैक कर यह सुनिश्चित भी करें कि उनके समस्या का समाधान हुआ है या नहीं.

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