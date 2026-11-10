झारखंड में SIR: 18 नवंबर से सभी मतदान केंद्रों पर आयोजित होगा 'एक और अवसर कैंप'
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने वीडियो कॉफ्रेसिंग के जरिए जिलों में चल रहे SIR की समीक्षा के साथ जरूरी निर्देश दिए. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : November 10, 2026 at 8:17 PM IST
रांची: झारखंड में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण अंतिम चरण में है. इसके तहत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार झारखंड में मतदाता सूची के SIR के तहत ASDD सूची में शामिल ऐसे पात्र मतदाताओं, जिनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है, को अंतिम मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का एक और अवसर प्रदान किया जा रहा है. इस उद्देश्य से आगामी 18 नवंबर 2026 को राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक 'एक और अवसर कैंप' का आयोजित किया जाएगा.
चुनाव पाठशाला की छठी बैठक की जाएगी आयोजित
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों एवं निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं. कैंप के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक, BLO-BLA-2 एवं चुनाव पाठशाला की छठी बैठक भी आयोजित की जाएगी.
मतदाताओं के साथ विचार-विमर्श
कैंप में ASDD सूची में शामिल ऐसे पात्र मतदाताओं की पहचान की जाएगी, जो संबंधित मतदान केंद्र के क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास कर रहे हैं तथा जिन्होंने अभी तक प्रपत्र-6 नहीं भरा है. ऐसे मतदाताओं के साथ विचार-विमर्श कर उनकी पात्रता का सत्यापन करते हुए उन्हें अंतिम रूप से चिह्नित किया जाएगा.
अपात्र शख्सों की मतदान केंद्रों पर प्रकाशित की जाएगी सूची
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि संबंधित ERO द्वारा ऐसे मतदाताओं के लिए गणना प्रपत्र उपलब्ध कराया जाएगा. BLO द्वारा आवश्यक दस्तावेजों सहित निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रपत्र एवं घोषणा पत्र प्राप्त किए जाएंगे. इसके अतिरिक्त, सुनवाई एवं सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अपात्र पाए गए व्यक्तियों की नामवार सूची प्रपत्र-3 में सभी मतदान केंद्रों पर प्रकाशित की जाएगी. BLO द्वारा उपस्थित सदस्यों के समक्ष सूची पढ़कर सुनाई जाएगी, ताकि आम नागरिकों एवं राजनीतिक दलों से सुझाव और आपत्तियां प्राप्त की जा सकें तथा उनके अनुरूप आवश्यक कार्रवाई की जा सके.
वीडियो कॉफ्रेसिंग के जरिए हुई समीक्षा
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मंगलवार को वीडियो कॉफ्रेसिंग के जरिए विभिन्न जिलों में चल रहे SIR की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र क्षेत्र के ऐसे सभी पात्र नागरिक, जिन्होंने अभी तक प्रपत्र-6 नहीं भरा है, उनसे प्रपत्र-6, घोषणा पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करते हुए आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
चिह्नित मतदाताओं की सूची
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि चिह्नित मतदाताओं की सूची निर्धारित प्रारूप में तैयार कर 19 नवंबर 2026 को पूर्वाह्न 11 बजे तक Google Sheet के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें. जिन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे मतदाताओं की संख्या शून्य है, वहां शून्य प्रतिवेदन भी उपलब्ध कराया जाएगा.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि इस विशेष कैंप का उद्देश्य कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के अवसर से वंचित न रहे तथा झारखंड की मतदाता सूची को अधिक समावेशी, त्रुटिरहित एवं सुदृढ़ बनाया जा सके.
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