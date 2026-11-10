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झारखंड में SIR: 18 नवंबर से सभी मतदान केंद्रों पर आयोजित होगा 'एक और अवसर कैंप'

समीक्षा बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ( ETV BHARAT )

रांची: झारखंड में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण अंतिम चरण में है. इसके तहत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार झारखंड में मतदाता सूची के SIR के तहत ASDD सूची में शामिल ऐसे पात्र मतदाताओं, जिनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है, को अंतिम मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का एक और अवसर प्रदान किया जा रहा है. इस उद्देश्य से आगामी 18 नवंबर 2026 को राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक 'एक और अवसर कैंप' का आयोजित किया जाएगा.

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