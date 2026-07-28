झारखंड में एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने का 29 जुलाई आखिरी दिन, नहीं जमा करने वाले वोटर का कटेगा नाम!
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने का जनता से अनुरोध किया है.
Published : July 28, 2026 at 8:26 PM IST
रांची: झारखंड में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के दौरान चल रहे एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने का 29 जुलाई आखिरी दिन है. ऐसे में जो वोटर अभी तक एन्यूमरेशन फार्म जमा नहीं कर पाए हैं, वो बुधवार 4 बजे तक जरूर जमा कर दें नहीं तो 5 अगस्त को जारी होने वाली मतदाता सूची के ड्राफ्ट पब्लिकेशन से नाम कट सकता है.
31 विधानसभा में डिजिटाइजेशन का कार्य 100% पूरा
गौरतलब है कि राज्य में वर्तमान मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या 2,64,63,236 है. चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 31 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में डिजिटाइजेशन का कार्य 100% पूरा हो चुका है जबकि बाकी 50 विधानसभा क्षेत्र में भी डिजिटाइजेशन का कार्य 97% से 99% के बीच हुआ है. गौरतलब है कि 2,64,61,801 मतदाताओं को एन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराया गया है.
43 लाख से अधिक लोगों ने नहीं जमा किया एन्यूमरेशन फॉर्म
30 जून से शुरू हुए गणना प्रपत्र भरने की प्रक्रिया के तहत 28 जुलाई तक 2,20,20,994 मतदाताओं द्वारा फार्म भरकर एवं हस्ताक्षर कर जमा किया गया, जिसका डिजिटाइजेशन हो चुका है और इन मतदाताओं का नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाले ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल होगा. खास बात यह है कि 43,55,463 मतदाताओं ने एन्यूमरेशन फॉर्म वापस जमा नहीं किया.
आंकड़ों के अनुसार, अभी तक मृत मतदाताओं की कुल संख्या 7,61,755 (2.88%) है और पता लगाने योग्य नहीं या अनुपस्थित मतदाताओं की कुल संख्या 14,59,029 (5.51%) है.
गणना प्रक्रिया के दौरान स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं की कुल संख्या 15,87,496 (6%) है और दूसरे स्थानों पर पहले से ही नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या 4,34,541 (1.64%) है. इसमें खास बात यह है कि 1,12,642 (0.43%) वोटर एन्यूमरेशन फॉर्म हस्ताक्षर करने से इनकार कर चुके हैं.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने का बुधवार को अंतिम दिन है और जो भी वोटर अब तक जमा नहीं किए हैं, वे जल्द से जल्द जमा कर दें.
मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने SIR को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक
SIR के दौरान चल रहे एन्यूमरेशन के बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह द्वारा महगामा में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किए जाने पर भाजपा ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखकर शिकायत की है. भाजपा के SIR के प्रदेश संयोजक सह प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद ने कहा कि 26 जुलाई, 2026 को महागामा के मेहरमा प्रखंड कार्यालय में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की मौजूदगी में SIR की समीक्षा बैठक आयोजित की गई.
इस बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायत सचिव (SIR प्रभारी) सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे. बैठक की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की गई है.
मंत्री की बैठक पर बीजेपी ने उठाए सवाल
राकेश प्रसाद ने कहा कि SIR, भारत निर्वाचन आयोग की एक महत्वपूर्ण और निष्पक्ष प्रक्रिया है. ऐसे में किसी जनप्रतिनिधि द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ इसकी समीक्षा बैठक करना उचित नहीं है. इससे निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो सकते हैं और संबंधित अधिकारियों पर अनावश्यक दबाव या प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है.
भाजपा ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से पूरे मामले की जांच कराने तथा यदि किसी प्रकार से निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन हुआ है तो संबंधित अधिकारियों एवं जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है.
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