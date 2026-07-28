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झारखंड में एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने का 29 जुलाई आखिरी दिन, नहीं जमा करने वाले वोटर का कटेगा नाम!

रांची: झारखंड में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के दौरान चल रहे एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने का 29 जुलाई आखिरी दिन है. ऐसे में जो वोटर अभी तक एन्यूमरेशन फार्म जमा नहीं कर पाए हैं, वो बुधवार 4 बजे तक जरूर जमा कर दें नहीं तो 5 अगस्त को जारी होने वाली मतदाता सूची के ड्राफ्ट पब्लिकेशन से नाम कट सकता है.

31 विधानसभा में डिजिटाइजेशन का कार्य 100% पूरा

गौरतलब है कि राज्य में वर्तमान मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या 2,64,63,236 है. चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 31 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में डिजिटाइजेशन का कार्य 100% पूरा हो चुका है जबकि बाकी 50 विधानसभा क्षेत्र में भी डिजिटाइजेशन का कार्य 97% से 99% के बीच हुआ है. गौरतलब है कि 2,64,61,801 मतदाताओं को एन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराया गया है.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार का बयान (Etv Bharat)

43 लाख से अधिक लोगों ने नहीं जमा किया एन्यूमरेशन फॉर्म

30 जून से शुरू हुए गणना प्रपत्र भरने की प्रक्रिया के तहत 28 जुलाई तक 2,20,20,994 मतदाताओं द्वारा फार्म भरकर एवं हस्ताक्षर कर जमा किया गया, जिसका डिजिटाइजेशन हो चुका है और इन मतदाताओं का नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाले ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल होगा. खास बात यह है कि 43,55,463 मतदाताओं ने एन्यूमरेशन फॉर्म वापस जमा नहीं किया.

आंकड़ों के अनुसार, अभी तक मृत मतदाताओं की कुल संख्या 7,61,755 (2.88%) है और पता लगाने योग्य नहीं या अनुपस्थित मतदाताओं की कुल संख्या 14,59,029 (5.51%) है.

गणना प्रक्रिया के दौरान स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं की कुल संख्या 15,87,496 (6%) है और दूसरे स्थानों पर पहले से ही नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या 4,34,541 (1.64%) है. इसमें खास बात यह है कि 1,12,642 (0.43%) वोटर एन्यूमरेशन फॉर्म हस्ताक्षर करने से इनकार कर चुके हैं.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने का बुधवार को अंतिम दिन है और जो भी वोटर अब तक जमा नहीं किए हैं, वे जल्द से जल्द जमा कर दें.