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झारखंड में SIR की समय सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर CEO से मिला कांग्रेस शिष्टमंडल, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने ठुकराई मांग

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को मांग पत्र सौंपते हुए कांग्रेस विधायक ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड कांग्रेस ने एसआईआर के लिए निर्धारित समय को बढ़ाने की मांग की थी लेकिन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कांग्रेस की इस मांग को ठुकरा दिया है.

निर्धारित समय पर ही भरे जाएंगे गणना प्रपत्र: सीईओ

कांग्रेस शिष्टमंडल द्वारा गणना प्रपत्र भरने की समय सीमा बढ़ाने की मांग को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खारिज कर की है. सीईओ के. रवि कुमार ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि गणना प्रपत्र भरने की, जो समयसीमा 29 जुलाई तक निर्धारित है, उसी अनुरूप होगा और 5 अगस्त को वोटर लिस्ट का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने ठुकराई कांग्रेस शिष्टमंडल की मांग (Etv Bharat)

उन्होंने आगे कहा कि इसमें फेरबदल नहीं हो सकेगा. के. रवि कुमार ने कहा कि मतदाताओं को आपत्ति दर्ज करने के लिए, जो समय दिया गया है, उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है लेकिन गणना प्रपत्र भरने में बदलाव नहीं होगा. उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि जल्द से जल्द अपना गणना प्रपत्र भरकर संबंधित बीएलओ को जमा कर दें, जिससे 5 अगस्त को जारी होने वाली वोटर लिस्ट के प्रारूप में आपका नाम शामिल हो सके.

इससे पहले CEO से मिला था कांग्रेस का शिष्टमंडल

झारखंड कांग्रेस ने मतदाताओं के SIR के निर्धारित समय को बढ़ाने की मांग की थी. प्रदेश प्रभारी के. राजू के नेतृत्व में कांग्रेस का एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय पहुंचा था. जहां उन्होंने सीईओ के. रवि कुमार से मुलाकात की और गणना प्रपत्र अवधि 15 दिन बढ़ाने का आग्रह किया था.