झारखंड में SIR की समय सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर CEO से मिला कांग्रेस शिष्टमंडल, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने ठुकराई मांग
झारखंड कांग्रेस द्वारा एसआईआर की समय सीमा को बढ़ाने की मांग को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने ठुकरा दिया है.
Published : July 20, 2026 at 8:54 PM IST
रांची: झारखंड कांग्रेस ने एसआईआर के लिए निर्धारित समय को बढ़ाने की मांग की थी लेकिन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कांग्रेस की इस मांग को ठुकरा दिया है.
निर्धारित समय पर ही भरे जाएंगे गणना प्रपत्र: सीईओ
कांग्रेस शिष्टमंडल द्वारा गणना प्रपत्र भरने की समय सीमा बढ़ाने की मांग को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खारिज कर की है. सीईओ के. रवि कुमार ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि गणना प्रपत्र भरने की, जो समयसीमा 29 जुलाई तक निर्धारित है, उसी अनुरूप होगा और 5 अगस्त को वोटर लिस्ट का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा.
उन्होंने आगे कहा कि इसमें फेरबदल नहीं हो सकेगा. के. रवि कुमार ने कहा कि मतदाताओं को आपत्ति दर्ज करने के लिए, जो समय दिया गया है, उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है लेकिन गणना प्रपत्र भरने में बदलाव नहीं होगा. उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि जल्द से जल्द अपना गणना प्रपत्र भरकर संबंधित बीएलओ को जमा कर दें, जिससे 5 अगस्त को जारी होने वाली वोटर लिस्ट के प्रारूप में आपका नाम शामिल हो सके.
इससे पहले CEO से मिला था कांग्रेस का शिष्टमंडल
झारखंड कांग्रेस ने मतदाताओं के SIR के निर्धारित समय को बढ़ाने की मांग की थी. प्रदेश प्रभारी के. राजू के नेतृत्व में कांग्रेस का एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय पहुंचा था. जहां उन्होंने सीईओ के. रवि कुमार से मुलाकात की और गणना प्रपत्र अवधि 15 दिन बढ़ाने का आग्रह किया था.
कांग्रेस प्रभारी के. राजू ने कहा था कि झारखंड में मानसून के कारण, गांव एवं शहरों में आवागमन और जल जमाव की वजह से सुदूर एवं दूरस्थ टोला में गणना के कार्य की गति बहुत धीमी है. इसके अलावा 2.64 करोड़ मतदाता में लगभग 1.15 करोड़ गणना प्रपत्र डिजिटलाइजेशन के लिए लंबित है. क्योंकि शहरी क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र में प्रपत्र में डिजिटाइजेशन की समस्या ज्यादा है, ऐसे में इसकी समय सीमा बढ़ाने की जरूरत है.
47.4 लाख वोटरों का मैपिंग अभी भी बाकी: प्रदीप यादव
बैठक के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा था कि लगभग 47.4 लाख वोटरों का अभी भी मैपिंग बाकी है, जिनमें अधिकांश मतदाता एसटीडी श्रेणी के अंतर्गत है, यह समस्या शहरी विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक है. हर तीसरे मतदाता की मैपिंग बाकी है.
बता दें कि पार्टी के प्रदेश प्रभारी के.राजू के नेतृत्व में कांग्रेस का एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार से मिला था और गणना प्रपत्र अवधि 15 दिन बढ़ाने का आग्रह किया था.
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