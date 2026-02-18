ETV Bharat / state

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा बोले- नोटिसों में से एक करोड़ 15 लाख सुनवाई हो चुकी है पूरी

लखनऊ : प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बुधवार को लोक भवन स्थित मीडिया सेंटर में प्रेसवार्ता की. इस दौरान उन्होंने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 अभियान की प्रगति पर विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने नो-मैपिंग और तार्किक विसंगतियों से जुड़े नोटिसों की सुनवाई, फार्म-6 और फार्म-7 की प्रगति के संबंध में विस्तार से जानकारी दी. '3.26 करोड़ मतदाताओं को नोटिस' : मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 6 जनवरी 2026 को प्रकाशित आलेख्य मतदाता सूची के आधार पर नो-मैपिंग से संबंधित 1.04 करोड़ तथा तार्किक विसंगतियों से जुड़े 2.22 करोड़, कुल 3.26 करोड़ मतदाताओं को नोटिस निर्गत किया जाना है. अब तक 3.25 करोड़ नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से 1.85 करोड़ से अधिक नोटिस संबंधित मतदाताओं को बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा प्राप्त कराए जा चुके हैं.



'1.15 करोड़ पर सुनवाई पूर्ण' : मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्राप्त नोटिसों में से 1.15 करोड़ पर अधिसूचित अधिकारियों द्वारा सुनवाई पूरी कर ली गई है. सुनवाई की प्रगति का ब्यौरा देते हुए उन्होंने बताया कि 5 फरवरी तक 30 लाख नोटिसों पर सुनवाई हुई थी, जो 9 फरवरी को 37.19 लाख, 13 फरवरी को 60 लाख, 14 फरवरी को 69.17 लाख, 15 फरवरी को 79.75 लाख और 18 फरवरी तक बढ़कर 1.15 करोड़ हो गई. पिछले तीन दिनों में ही 35 लाख से अधिक नोटिसों पर सुनवाई की गई है. उन्होंने भरोसा जताया कि इसी गति से निर्धारित अवधि में प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.



'2042 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी थे नियुक्त' : उन्होंने बताया कि अभियान की शुरुआत में प्रदेश में 403 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और 2042 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त थे, जिनकी संख्या बढ़ाकर 13,161 कर दी गई है. सुनवाई केंद्रों की संख्या 3,984 से बढ़ाकर 4,635 कर दी गई है. साथ ही अधिकारियों को मतदान केंद्रों पर जाकर भी सुनवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि मतदाताओं को न्यूनतम दूरी तय करनी पड़े.



