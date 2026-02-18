मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा बोले- नोटिसों में से एक करोड़ 15 लाख सुनवाई हो चुकी है पूरी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लोक भवन स्थित मीडिया सेंटर में विस्तार से जानकारी दी.
लखनऊ : प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बुधवार को लोक भवन स्थित मीडिया सेंटर में प्रेसवार्ता की. इस दौरान उन्होंने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 अभियान की प्रगति पर विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने नो-मैपिंग और तार्किक विसंगतियों से जुड़े नोटिसों की सुनवाई, फार्म-6 और फार्म-7 की प्रगति के संबंध में विस्तार से जानकारी दी.
'3.26 करोड़ मतदाताओं को नोटिस' : मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 6 जनवरी 2026 को प्रकाशित आलेख्य मतदाता सूची के आधार पर नो-मैपिंग से संबंधित 1.04 करोड़ तथा तार्किक विसंगतियों से जुड़े 2.22 करोड़, कुल 3.26 करोड़ मतदाताओं को नोटिस निर्गत किया जाना है. अब तक 3.25 करोड़ नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से 1.85 करोड़ से अधिक नोटिस संबंधित मतदाताओं को बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा प्राप्त कराए जा चुके हैं.
'1.15 करोड़ पर सुनवाई पूर्ण' : मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्राप्त नोटिसों में से 1.15 करोड़ पर अधिसूचित अधिकारियों द्वारा सुनवाई पूरी कर ली गई है. सुनवाई की प्रगति का ब्यौरा देते हुए उन्होंने बताया कि 5 फरवरी तक 30 लाख नोटिसों पर सुनवाई हुई थी, जो 9 फरवरी को 37.19 लाख, 13 फरवरी को 60 लाख, 14 फरवरी को 69.17 लाख, 15 फरवरी को 79.75 लाख और 18 फरवरी तक बढ़कर 1.15 करोड़ हो गई. पिछले तीन दिनों में ही 35 लाख से अधिक नोटिसों पर सुनवाई की गई है. उन्होंने भरोसा जताया कि इसी गति से निर्धारित अवधि में प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.
'2042 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी थे नियुक्त' : उन्होंने बताया कि अभियान की शुरुआत में प्रदेश में 403 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और 2042 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त थे, जिनकी संख्या बढ़ाकर 13,161 कर दी गई है. सुनवाई केंद्रों की संख्या 3,984 से बढ़ाकर 4,635 कर दी गई है. साथ ही अधिकारियों को मतदान केंद्रों पर जाकर भी सुनवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि मतदाताओं को न्यूनतम दूरी तय करनी पड़े.
फार्म-6 : 54.40 लाख आवेदन
उन्होंने बताया कि 6 जनवरी से 17 फरवरी तक 54.40 लाख फार्म-6 प्राप्त हुए हैं. इनमें 27.20 लाख महिलाएं, 27.19 लाख पुरुष और 222 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं. 18 से 29 वर्ष आयु वर्ग के 36.76 लाख युवाओं ने आवेदन किया है. 27 अक्टूबर 2025 से अब तक कुल 70 लाख से अधिक नए मतदाताओं के फार्म-6 प्राप्त हो चुके हैं.
फार्म-7: भ्रांतियों पर स्पष्टीकरण
उन्होंने कहा कि 6 जनवरी से 17 फरवरी तक 1.40 लाख फार्म-7 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 55,752 महिलाएं, 84,667 पुरुष और 6 तृतीय लिंग के मतदाता हैं. 27 अक्टूबर 2025 से अब तक 1.89 लाख फार्म-7 आवेदन मिले हैं.
6 जनवरी से 16 फरवरी तक प्राप्त 1.35 लाख फार्म-7 में से 70,865 आवेदन स्वयं मतदाताओं द्वारा दिए गए हैं, जबकि 16,863 आवेदन फार्म-8 (स्थानांतरण) के फलस्वरूप स्वतः जनरेट हुए. अन्य व्यक्तियों द्वारा किसी का नाम हटाने हेतु दिए गए आवेदन मात्र 47,684 हैं.
उन्होंने स्पष्ट किया कि 12.55 करोड़ मतदाताओं में से अब तक केवल 23,935 नाम विलोपित किए गए हैं. इनमें 14,388 विलोपन फार्म-8 के कारण, 5,211 स्वयं स्थानांतरण के कारण तथा 4,336 अन्य व्यक्तियों के फार्म-7 आवेदन के कारण हुए हैं. दावा एवं आपत्ति अवधि के दौरान प्राप्त फार्म-7 की बूथवार सूची (फार्म-10) संबंधित ईआरओ कार्यालयों के नोटिस बोर्ड और जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही है.
वैधानिक प्रक्रिया में सहयोग की अपील : मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम-1960 के तहत संचालित एक वैधानिक प्रक्रिया है. आलेख्य प्रकाशन के बाद दावा एवं आपत्ति अवधि में नाम जोड़ने, संशोधन या विलोपन के लिए आवेदन किया जा सकता है. उन्होंने अपील की कि तथ्यों के आधार पर जानकारी साझा करें और एसआईआर प्रक्रिया में सहयोग करें.
