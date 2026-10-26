4 नवंबर को सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ एवं बीएलए-2 की पांचवीं बैठक, राजनीतिक दलों की बैठक में लिया गया निर्णय
झारखंड में एसआईआर को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : October 26, 2026 at 8:02 PM IST
रांचीः राज्य में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर आज सोमवार को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक हुई.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया को अधिक समावेशी, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से आगामी 4 नवंबर को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) एवं बूथ लेवल एजेंट-2 (BLA-2) की पांचवीं बैठक एवं चुनाव पाठशाला आयोजित की जा रही है.
इस बैठक में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के दौरान सुनवाई की प्रक्रिया में दो बार नोटिस दिए जाने तथा हाउस-टु-हाउस दस्तावेज संग्रहण के उपरांत भी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने वाले मतदाताओं का मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए-2 के साथ चर्चा की जाएगी.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य बीएलओ और बीएलए-2 के बीच समन्वय स्थापित करते हुए ऐसे मतदाताओं तक पहुंच बनाना है, जिन्होंने इन्युमरेशन फॉर्म जमा किया है लेकिन सुनवाई के दौरान आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सके हैं. उन्होंने कहा कि संबंधित मतदाताओं के संपर्क में आने, आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में मार्गदर्शन देने तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर मामलों के नियमानुसार निष्पादन में सहयोग मिलेगा.
राजनीतिक दलों की बैठक में इन दलों के प्रतिनिधि रहे मौजूद
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में हुईं इस बैठक में बीजेपी, कांग्रेस सहित मान्यता प्राप्त विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे. इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस महासचिव किशोरनाथ शाहदेव ने बड़ी संख्या में दावा आपत्ति का आवेदन लंबित होने का मुद्दा उठाते हुए मैन पावर बढाकर निष्पादन में तेजी लाने का आग्रह किया. साथ ही 4 नवंबर को होनेवाले विशेष कैंप को लेकर बीएलए के द्वारा भी पूरा सहयोग मिलने का आश्वासन दिया गया.
इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन के. रवि कुमार ने कहा कि प्रत्येक मामले की जांच एवं सुनवाई निर्धारित नियमों के अनुरूप की जाएगी. यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सावधानी बरती जा रही है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे एवं कोई भी अपात्र अथवा विदेशी व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो सके. उन्होंने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अपील की कि वे अपने बूथ लेवल एजेंटों को 4 नवंबर की बैठक में सक्रिय भागीदारी के लिए निर्देशित करें तथा मतदाता सूची को शुद्ध, समावेशी एवं त्रुटिरहित बनाने में सहयोग करें.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि वैसे पात्र भारतीय नागरिक, जिनकी आयु 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष पूरी हो चुकी है और जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे फॉर्म-6 के माध्यम से अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन करें. उन्होंने पात्र युवाओं को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा की, ताकि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे.
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