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4 नवंबर को सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ एवं बीएलए-2 की पांचवीं बैठक, राजनीतिक दलों की बैठक में लिया गया निर्णय

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की बैठक (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः राज्य में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर आज सोमवार को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक हुई.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया को अधिक समावेशी, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से आगामी 4 नवंबर को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) एवं बूथ लेवल एजेंट-2 (BLA-2) की पांचवीं बैठक एवं चुनाव पाठशाला आयोजित की जा रही है.