झारखंड में SIR: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ की बैठक
रांची में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की.
Published : July 20, 2026 at 8:45 PM IST
रांचीः झारखंड में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सोमवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार की मौजूदगी में हुई इस बैठक में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के इन्यूमरेशन फेज की प्रगति और आगामी रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई. इस मौके पर के रवि कुमार ने कहा कि 22 जुलाई को बीएलओ एवं बीएलए–2 कि तीसरी बैठक होगी.
इन्यूमरेशन फेज के तहत होनेवाली इस बैठक में सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल ऑफिसर और बूथ लेवल एजेंट मौजूद रहेंगे जो तीसरी तथा अंतिम बैठक निर्धारित है. बैठक के दौरान चुनाव पाठशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित बीएलए-2 की उपस्थिति उक्त बैठक में अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें.
इसके साथ–साथ मतदाताओं को भी बैठक में भाग लेने के लिए प्रेरित करें जिससे यदि किसी कारण से सूची में त्रुटि पाई जाती है तो उसे ससमय सुधार जा सके. इसके अलावा इस बैठक में बीएलओ और बीएलए-2 से वैरिफाई कराकर एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ एवं डुप्लीकेट सूची वाले मतदाताओं की सूची को अंतिम रूप दी जाएगी. इस अंतिम सूची का प्रकाशन 5 अगस्त, 2026 को मतदाता सूची के ड्राफ्ट पब्लिकेशन के साथ किया जाएगा.
इन्यूमरेशन कार्य पर हुई विस्तृत चर्चा
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में आयोजित इस मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक में इन्यूमरेशन कार्य पर विस्तृत चर्चा हुई. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी मतदाताओं और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए-2 से अपील की है कि वे मतदाताओं द्वारा भरा हुआ और हस्ताक्षरित इन्यूमरेशन फॉर्म 19 जुलाई तक संबंधित बीएलओ के पास जमा कराना सुनिश्चित करें. समय पर फॉर्म मिलने से इन्यूमरेशन फेज में इन्यूमरेशन फॉर्म का शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन, मतदान केंद्रों का युक्तिकरण जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि एक ही परिवार या घर के सभी मतदाता एक ही मतदान केंद्र की मतदाता सूची में शामिल हों का कार्य समय सीमा के भीतर पूरे किए जा सकेंगे.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि यदि किसी भी कारणवश वर्तमान मतदाता सूची के किसी मतदाता का इन्यूमरेशन फॉर्म अप्राप्त है अथवा खराब हो गया हो, तो वे तुरंत अपने बीएलओ से संपर्क करें. बीएलओ संबंधित ईआरओ/ एईआरओ कार्यालय से संपर्क कर इसे संबंधित मतदाता को उपलब्ध कराएंगे.
उन्होंने बताया कि वर्तमान मतदाता सूची के प्रत्येक मतदाता के इन्यूमरेशन फॉर्म का पीडीएफ संबंधित ईआरओ/एईआरओ कार्यालय में उपलब्ध है. उन्होंने सभी मान्यता प्राप्त दलों से इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को त्रुटिहीन और पारदर्शी बनाने में सक्रिय सहयोग देने का आग्रह किया.
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